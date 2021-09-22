En önemli meselemiz siyasetin düzelmesidir

Sarıgül ülkemizde siyasetin iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu gerçekleşmezse, demokrasi ve ekonominin asla düzelemeyeceğini açıkladı. TDP lideri, “Biz çözüm üreteceğiz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

64 il’de örgütlenen Türkiye Değişim Partisi’ (TDP) Pazar günü yapacağı Büyük Kurultayı sonucu, seçimlere katılma hakkı elde edecek. Genel Başkan Mustafa Sarıgül dün gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Sarıgül’ün yanında parti saymanı Gamze Büyük ve parti sözcüsü Soner Gökçe bulundu. Siyasetin gündemiyle, halkın gündeminin farklı olduğunu belirten Sarıgül’ün açıklamalarından satırbaşları şöyle:

■ Halkımızın gündemi iştir, aştır, pahalılıktır, kiralardır, elektrik ve doğalgaza gelen zamlardır. Medyanın ve siyasilerin gündemi ise ittifaklardır, kimin Cumhurbaşkanı olacağıdır, seçimlere kaç adayla girileceğidir. Çözüm konuşulmuyor. İşsizlik konuşuluyor ama işsizin sorunuymuş gibi konuşuluyor.

‘ÜLKEDE 8 MİLYON İŞSİZ VAR’

■ Bu ülkede 8 milyondan fazla işsiz var. Bir yandan, bu insanlara iş bulmak, bir yandan da, her yıl çalışma yaşına gelen 1 milyon gencimize, iş bulmak zorundayız. Bu mesele, ‘Dürümcü 8 bin lira maaş veriyor ama çalışan yok’ diyerek, sanayici ara eleman arıyor ama bulamıyor’ diyerek tartışılamaz.

■ Müteahhitler, kiracılar, üniversiteyi kazanan gençler dertli. Esnaf, çiftçi ağlıyor, tarladaki ürün para etmiyor, tezgâhtakine güç yetmiyor ise belli ki bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Gelin bunları konuşalım. Biz, eğer bunları konuşmayacaksak, partiler ne için var? Siyaset ne için var? Mesele sen ben meselesi değil, çiftçimiz, esnafımız mutsuz, gençlerimiz işsiz. Mesele budur, çözülmesi gereken budur.

■ Kim kimle ittifak yapacak? Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kaç aday çıkacak? O ne dedi? Kime dedi? Ne demek istedi? Bunlar televizyonlarda saatlerce konuşuluyor. Türkiye bunları konuşmadığı için, Erdoğan 20 yıldır muhalefeti ofsayda düşürüyor. Futboldaki ofsayt önemli de, siyasetteki ofsayt önemsiz mi?

■ Ülkemizin en önemli meselesi, siyasetin düzelmesidir. Siyaset düzelmeden, ne demokrasi düzelir ne ekonomi düzelir. Hiçbir şey düzelmez. Parti içi demokrasi olmadan da, siyaset düzelmez. Parti içi demokrasinin ilk adımı, genel başkanı üyelere seçtirmektir. Böylece siyasete adalet gelecek, siyasetçiye güven artacak, ülkemiz kazanacak.

TÜRKİYE MİLLETVEKİLLİĞİ

Cumhurbaşkanlığına isteyen siyasi partinin kendi adayıyla katılması gerektiğini belirten Sarıgül, “Çatı aday”la seçime gidilmesinin oyları gizlemek anlamına geldiğini öne sürdü. Sarıgül, partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduğunu, demokratik parlamenter sistemi desteklediklerini ifade etti. Sarıgül, milletvekilliği konusunda şu öneride bulundu: “600 milletvekilinden 150’si Türkiye Milletvekili olarak seçilmeli. 450 milletvekili adayı da teşkilatlar tarafından belirlenmeli. Türkiye Milletvekilliği üzerinde mutlaka durulmalı.”