En sağlıklı 10 baharat

Baharatlar sadece yemeklerimize lezzet katmakla kalmıyor aynı zamanda sağlığımıza da birçok fayda sağlıyor.

Dolayısıyla onları sofralarımızdan eksik etmeyip, düzenli olarak tüketmemiz gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, 10 faydalı baharatı ve vücuda etkilerini şöyle anlattı…

Adaçayı: Beyin dostu ve depresyon karşıtı bir etkiye sahiptir. Ruh hali üzerinde yarattığı olumlu etki nedeniyle sinirlerinizi yatıştırmaya ve sizi gevşetmeye yardımcı olur.

Biberiye: İçerdiği bileşenler vücut iltihaplarının iyileşmesine yardımcı olarak birçok kronik hastalığın riskini azaltır. Kalp sağlığı için de faydalı olan biberiye aynı zamanda baş ağrılarının dindirilmesine ve konsantrasyonun artmasına yardımcı olur.

Kekik: Hazmı kolaylaştırır, kan şekerini düşürür, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir, böbrek ve bağırsak mikroplarını öldürür. Yemeklerde tuz yerine kekik tercih edilmelidir.

Nane: En yüksek antioksidan gücüne sahip bir baharattır. Hazımsızlığın, mide bulantısının ve midedeki gazın azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda stres giderici özelliği de vardır.

Tarçın: Tarçının, yemek yedikten sonra kan akışına giren glikoz seviyesini düşürdüğü, sindirim enzimlerini artırır. Her yemek öncesi tarçın tüketmek şeker hastalarındaki kan şekeri yüksekliğini azaltabilir. Beyinde biriken proteinler Alzheimer hastalığını tetiklerken, tarçında bulunan iki madde bu birikimi engelleyebilmektedir. Tarçın böylece nöronları korur, motor işlevlerini iyileştirir ve Parkinsonlu hastaların nöro-taşıyıcı (sinir sinyallerini bir sinir kavşağının öteki tarafına ileten bir madde) seviyelerini normalleştirir.

Zencefil: Antioksidan zengini zencefil, soğuk algınlığına iyi gelir, balgam söktürür, bulantı giderir, bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca romatizma ağrılarına iyi gelir.

Zerdeçal: Bilimsel araştırmalar zerdeçalın beyin sağlığı ve yaşlanmaya bağlı bilişsel sağlık üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda iltihap giderici ve antikanser etkisi vardır, karaciğeri kuvvetlendirir ve kalp hastalıklarını önler.

Karabiber: Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Solunum sistemini korur ve daha rahat nefes alma imkanı tanır. Cilt sağlığını korur.

Kimyon: Tohumları, protein, karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri de dahil yaklaşık 100 farklı kimyasal bileşen içeriyor. Bağışıklık sistemini güçlendirirken, kalp-damar sağlığı ve diyabet üzerinde olumlu etkileride de bulunuyor.

Keten tohumu: Omega 3 yağ asitleri ve diyet lifi açısından zengin olan keten tohumu sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını destekler. Kan şekeri ve kolesterolün dengede kalmasına yardımcı olur. Bu özelliğiyle kalp ve damar hastalıklarına karşı da koruyucudur.

Temiz, organik ve küflenmemiş olmalı

Baharatlar ihmal edilmiş önemli bir besin grubudur. Temiz, küflenmemiş, taze ve organik baharatlar, sağlığın en önemli destekleyicileridir. Çok önemli antioksidan, vitamin ve mineral depoları olan bu mucizevi gıdaları her gün belirli bir düzen içinde tüketmek çok önemlidir.