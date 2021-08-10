En son deprem nerede oldu? Son depremler listesi…

Şiddeti ve derinlikleri değişebilen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Ülkemizde birçok aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’de deprem gerçeği her zaman canlı olarak gündemimizde yer alıyor. İşte güncel verilere göre son depremler listesi…

İnternet kullanıcıları, son depremin nerede olduğunu merak ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde meydana gelen büyük ve küçük bütün depremleri kayıt altına alıyor ve liste halinde paylaşıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER