En son nerede deprem oldu? AFAD son depremler verileri…

Deprem ülkesi olan ve birçok şehri fay hattı üzerinde bulunan Türkiye’de hemen her gün depremler meydana geliyor. Bu özellikle Ege bölgesi ve denzin çok sayıda deprem yaşandı.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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