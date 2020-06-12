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En yeni, anlamlı ve birbirinden güzel resimli cuma mesajları

Yazan:
Alaturka Online
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Cuma günlerinin geleneksel bir parçası haline gelen cuma mesajları, müminlerin iyi niyetlerini birbirlerine iletmelerinde büyük kolaylık sağlıyor. Anlamıyla huzur veren, resimli ve yeni cuma mesajlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

CUMA MESAJLARI 12 HAZİRAN 2020

Editörlerimiz tarafından hazırlanan bugüne özel cuma mesajlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Âdem’in Cennetten çıkarılması, yeryüzüne yerleştirilmesi ve yeryüzü halifelik payesine ulaştırılması anlamına geldiği için, o da bu cihetle büyük bir nimettir.

Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur.

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