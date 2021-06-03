Encazip: Enerji sektöründe YEK-G Yönetmeliği ile “Yeşil Tarife” hayata geçti

ANKARA (AA) – Elektrik tarifeleri karşılaştırma ve tedarikçi değiştirme sitesi encazip.com’un kurucusu Çağada Kırım, Yeşil Tarife'nin (YETA), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce tüketicilerin kullanımına sunulduğunu belirterek, "1 Haziran itibarıyla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin sertifikasyonunu sağlayan Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesiyle gerçek anlamda uygulanmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Encazip'ten yapılan yazılı açıklamada, elektrik tüketiminde YEK-G Yönetmeliği’nin de 1 Haziran itibarıyla devreye girmesiyle "Yeşil Tarife" döneminin gerçek anlamda başladığı ifade edildi.

Tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren YETA ve YEK-G uygulamasıyla tüketicilerin, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanması amaçlandığı belirtilen açıklamada, hem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasında (YEKDEM) oluşan yüksek ve öngörülemez maliyetlerin önüne geçileceği hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan şirketlere destek olunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen encazip.com'un kurucusu Kırım, YETA'nın, EPDK tarafından daha önce tüketicilerin kullanımına sunulduğunu anımsatarak, "1 Haziran itibarıyla yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin sertifikasyonunu sağlayan 'Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G) Yönetmeliği'nin' yürürlüğe girmesiyle gerçek anlamda uygulanmaya başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların çevre hassasiyetlerinin her geçen gün arttığını ve buna paralel olarak yeşil enerjinin her geçen gün daha popülerleştiğini belirten Kırım, "Yeşil Tarife uygulaması aslında daha önce başlamıştı ancak kaynak garanti belgesi sisteminin olmaması bunun gerçek anlamda bir Yeşil Tarife olduğu konusunda karışıklıklar yaratıyordu. Şimdi ise YEK-G yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle tam anlamıyla Yeşil Tarife dönemi başlamış oldu." ifadelerini kullandı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına tüketici tarafındaki talebin artmasının önemine de değinen Kırım, şunları kaydetti:

"Örneğin İngiltere’de tüketicilerin yüzde 76’sı, elektrik tedarikçisi seçme aşamasında, kullanacakları elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilmesinin kararlarında önemli olduğunu söylüyor. Yeşil enerji tarifeleri artık ülkemizde de tüketicilerin tercihlerine sunuluyor. Türkiye’de doğayı ve gelecek nesilleri korumak adına Yeşil Tarife’ye geçilmesi, enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azalması anlamına da geliyor."​​​​​​​