Ender Doğan, AA'nın “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) – Neyzen ve ses sanatçısı Ender Doğan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Klasik Türk musikisi, tasavvuf müziği, Mevlevi müziği alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doğan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Murtadha Al-Sudani'nin "Bağdat’ta çatışma" fotoğrafını seçen Doğan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem", sporda ise Tayfun Coşkun'un "Rodeo Gösterisi" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Sudani ile Said'in fotoğraflarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doğan, dünyanın çeşitli yerlerindeki acı olayların bütün hatıralarda yer etmesi, insanlığın merhametine hitap etmesi ve insanları haberdar etmesi bakımından bu gibi çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

Dünyanın dikkatininin mazlum coğrafyalara çekilmesi bakımından buna benzer çalışmaların yapılmasının önemine dikkati çeken Doğan, "Bütün bunlara Batılı insanın gönlünü kıpırdatmaması acı bir olay gerçekten. Amaç çok güzel, gayret çok güzel, çaba çok güzel ama netice itibarıyla bir sonuç alamıyoruz. Batı'nın 'demokrat insanı' kendi toplumları dışındakilere, özellikle Müslüman toplumlara dönüp bakmıyor. Burada çocukların ölümü, savaşlarda insanların kaybı umurlarında olmuyor." şeklinde konuştu.

Yaşam kategorisindeki Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", Özkan Bilgin'in "Sofranın sürpriz konuğu", Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" fotoğraflarına da oy verdiğini belirten Doğan, bu fotoğrafların çekim açıları ve sanat kriterleri bakımından değerlendirildiğinde ilgi çekici olduğunu ifade etti.