Enderun öğrencisi, TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu

İSTANBUL (AA) – Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda yazılım alanında İstanbul Avrupa bölge birincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Türkiye genelinde 12 bölgede düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın İstanbul Avrupa Bölgesi ayağı İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışmada Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı da yazılım dalında "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" isimli çalışmasıyla yer aldı.

Avrupa Bölge Sergisinde sunumu yapılan projeler, özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme, hakimiyet ve kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendirildi.

Üç gün süren detaylı incelemelerin ardından başarılı bulunan Kayalı'nın projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Avrupa Bölge Sergisinde yer alan "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" projesiyle ilköğretim seviyesindeki öğrencilerin matematik korkularının ve kavram yanılgılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Geliştirilen oyunla öğrencilere matematik sevdirilirken işlem becerileri kazandırılacak.

Birinci olan Kayalı, 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde projesini sergileyecek.

Bağcılar'ı en güzel şekilde temsil eden Mustafa Harun Kayalı'yı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "3 projemiz haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılacak. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Öğrencilerimize bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.