Endişe veren rapor ortaya çıktı: İran birkaç ay içinde atom bombası yapabilir

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran ile ilgili endişe verici bir araştırma yayınladı. Raporda, İran’ın birkaç ay içerisinde atom bombası yapabileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

İran’ın nükleer programını yakından takip eden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dikkat çekici bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, İran’ın son dönemde zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığı ve bununla birlikte birkaç ay içinde nükleer silah üretebilecek hale gelebileceği belirtildi.

Raporda, İran’ın 17.7 kilogramlık yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyumu olduğu belirtilirken bu oranın “silah üretme” seviyesinin bir seviye altında olduğu kaydedildi. Kurumun Ağustos ayında hazırladığı raporda Tahran yönetiminin 10 kilogram zenginleştirilmiş uranyumu olduğu kayıtlara geçmişti.

Raporda, İran’ın şu an mevcut zenginleştirilmiş uranyumundan yüzde 90 oranında zenginleştirilmiş ve nükleer silah yapımına imkan sağlayan 10 kilogramlık ürün elde edilebileceği kaydedildi.

20 kilogramlık bir ürün edilmesinin bomba yapımında kullanılabileceği de belirtildi.

Raporun yayınlaması uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratırken, ABD ve Batı ülkelerinin İran ile tekrar masaya oturmasının zamanının geldiğini açıkladı.

2015 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama, İran ile masaya oturarak İran’ın nükleer hamlelerini yavaşlatmaya çalışmıştı. P5+1 ülkeleri olarak İran’la anlaşma sağlansa da ABD’nin önceki başkanı Donald Trump bu anlaşmadan ayrılmıştı.

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