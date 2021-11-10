Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya’nın Nabire kentinin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yayınlanma: 22:06 – 10 Kasım 2021

Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem

Japonya’daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde Endonezya’da meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya’nın Papua eyaletinde yer alan Nabire’nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiği aktarıldı.

USGS, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

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