Endonezya’da deprem: Toprak kaymasını tetikledi

Endonezya’da sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem, toprak kaymasını tetiklerken çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr

Endonezya’nın turistik bölgelerinden Bali adasında sabah saatlerinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Endonezya Arama ve Kurtarma Ajansı, ilk belirlemelere göre en az 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.



Depremin turistik adanın Karangasem ve Bangli bölgelerinde büyük zarar verdiği belirtildi. Yetkililer arama çalışmalarının sona erdirildiğini açıklarken iki kişinin depremin tetiklediği toprak kaymasında yaşamını yitirdiğini ve bir diğer kişinin de enkaz altında kalarak öldüğünü duyurdu.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken, Lombok adasından da depremin hissedildiğini açıkladı.

18 aylık Covid-19 yasakları sonrasında Bali, yabancı turiste kapılarını perşembe günü açma kararı almıştı.

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