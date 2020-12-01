Endonezya'da Ili Lewotolok Yanardağı'nda son 24 saatte 2 patlama oldu

CAKARTA (AA) – Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinin Lembata bölgesindeki Ili Lewotolok Yanardağı’nda dün geceden bu yana 2 patlama meydana geldi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Ili Lewotolok Yanardağı’nda dün gece yerel saatle 23.20 ve sabah 07.46’da patlama yaşandığını açıkladı.

PVMBG, ilk patlamada püsküren kül ve dumanın yanardağ kraterinden 700 metre ve ikinci patlamada ise 1500 metre yüksekliğe ulaştığı bilgisini paylaştı.

Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) de yanardağ tehlikesine karşı dün gece itibariyle bölgeden tahliye edilenlerin sayısının 4 bin 628’e ulaştığını, patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Yanardağ kraterinin 4 kilometrelik çevresinde halkın faaliyette bulunmaması konusunda uyarı yapan yetkililer, püsküren kül ve dumanın olumsuz etkilerine karşı maske ve koruyucu elbise kullanılması tavsiyesinde bulunuyor.

– Son 5 günde 4 patlama

Volkanik hareketliliğin artması nedeniyle dün alarm durumunun "turuncu" seviyeye yükseltildiği Ili Lewotolok Yanardağı'nda 27 ve 29 Kasım'da da patlama olurken, son 5 gün içinde 4 patlama gerçekleşti.

Ülkede yanardağ alarm sistemi, "yeşil" (normal), "sarı" (waspada), "turuncu" (siaga) ve en üst seviyede "kırmızı" (awas) olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 127 aktif yanardağ bulunuyor.