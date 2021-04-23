Endonezya'da STK'lar, askeri cuntanın Myanmar'ı ASEAN zirvesinde temsil etmesine tepki gösterdi

CAKARTA (AA) – Endonezya'da sivil toplum kuruluşları, Myanmar'da askeri darbeyle yönetimi ele geçiren ordunun ülkeyi Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) liderler toplantısında temsil etmesine tepki gösterdi.

Sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, ASEAN zirvesine Myanmar'daki askeri cuntanın katılması tepkiyle karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya Adalet ve Haklar Grubu Temsilcisi Putri Kanesia, askeri yönetimin meşru olmadığını belirtti.

Kanesia, cunta yönetiminin yarınki görüşmelere katılmasının ASEAN liderlerinin silahlı kuvvetler idaresini tanıması anlamına geleceğini kaydetti.

ASEAN ülkelerini zirvede darbe karşıtı milletvekillerinin kurduğu Ulusal Birlik Hükümetine (NUG) de yer vermeye çağıran Kanesia, uluslararası topluma da ülkeye insani yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Kanesia, ayrıca, orduyu, demokratik düzene geri dönmeye ve tutukluları serbest bırakmaya davet etti.

Myanmar'da darbe karşıtı milletvekillerinin oluşturduğu Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) tarafından 16 Nisan'da kurulan NUG, ASEAN zirvesinde meşru hükümet olarak temsil edilme talebinde bulunmuştu.

– Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbeden bu yana güvenlik güçlerinin protestoculara silahlı müdahalesi sonucu 739 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.