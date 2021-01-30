Endonezya’da yanardağ tehlikesine rağmen halk yerleşim alanlarından göç etmemekte ısrarcı

KALIURANG (AA) – MAHMUT ATANUR – Endonezya’da yanardağ tehlikesine rağmen bölge halkı, geçim derdi ve alışkanlık gibi çeşitli nedenlerle yerleşim alanlarını terk etmek istemiyor.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Yogyakarta kentinde yer alan Merapi Yanardağı eteklerinde çoğunluğu tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylüler, yanardağ tehlikesine rağmen başka seçenekleri olmadığından yerlerinden ayrılamıyor.

Kaliurang bölgesinde yaşayan 48 yaşındaki Herman Widyanto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıkları bölge ile yanardağ arasında 6 kilometre bulunduğunu ve şu an için güvende olduklarını belirtti.

Eskiden beri yanardağda patlamaların yaşandığını ve çok fazla korkmadığını dile getiren Widyanto, "Buradaki arazi çok verimli ve havası temiz. Eşim ve 3 çocuğumla burada yaşıyoruz ve geçimimizi burada sağlıyoruz. Uzun zamandır buradayız ve geçimimizi sağlayabildiğimiz için rahat yaşam sürüyoruz. Zorunlu göç olmadıkça buradan ayrılmak istemiyorum." dedi.

17 yıldır yanardağ civarında yaşadığını söyleyen 34 yaşındaki Suranto ise şunları kaydetti:

"Yanardağda hareketlilik olduğunda panik olunmamalı. Aksi takdirde çocukları panik içine sokarsınız ve nereye gideceğinizi şaşırırsınız. 1994, 1996 ve 2010 yılı olmak üzere 3 büyük patlamaya şahit oldum. 2010’daki patlamanın gece olması nedeniyle diğer patlamalara göre daha fazla korktum. Çünkü karanlıkta nereye gideceğinizi bilemiyorsunuz. Yetkililerden ilk etapta bilgilendirme de almadık. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kaliurang Ulusal Parkı’ndaki işimden ayrılmak zorunda kaldım. Ama burada yaşamayı seviyorum ve yanardağ tehlikesi olsa da başka bir yere taşınmak istemiyorum."

-"Korkunun bir faydası yok"

17 yaşındaki lise öğrencisi Dwi Angga Putranto yaşadığı yeri çok sevdiğini, tüm aile ve arkadaşlarının burada olması nedeniyle buradan taşınmak istemediğini aktardı.

Putranto, yanardağ çevresindeki doğanın çok güzel olduğunu ve imkanı olduğu sürece burada kalmak istediğini söyledi.

13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aditya Hermawan da yanardağ patlamasında korkmanın bir faydasının olmadığını belirterek, patlamanın ardından bir süre sonra evine döndüğünü kaydetti.

Hermawan, "Yanardağda hareketlilik arttığında buradan geçici süreyle tahliye ediliriz. Ama sevdiğim bu bölgeden taşınmak istemem." ifadesini kullandı.

5 Kasım 2020’den bu yana "turuncu" alarm seviyesinde, yanardağın çevresinde 5 kilometreye kadar faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Cava Adası'nda bulunan 2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi Yanardağı'nın 2010'da lav püskürtmesi sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi, "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 aşamadan oluşuyor.