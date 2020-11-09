Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal: “Türkiye ile beraber büyümeyi arzuluyoruz”

SAKARYA (AA) – Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, 2040 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 5 Asya ülkesinin yer alacağını, bu süreçte Türkiye ile büyümeyi arzuladıklarını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İkbal ve beraberindeki heyet, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan İkbal, misafirperverliğinden ötürü Kaldırım'a teşekkür etti.

Vali Kaldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Endonezya ile ticari, ekonomi ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda dostane ilişkiler içerisinde bulunduklarını, iyi ilişkilerin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.

-SATSO ziyareti

Büyükelçi İkbal, daha sonra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ile bir araya geldi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Altuğ, Endonezya ile geçmiş yıllara dayanan birçok bağlarının olduğunu anımsatarak, "Uluslararası ticarette etkin rol oynayan veya oynamak isteyen birçok üyemiz var. Endonezya ile ticari anlamda iş birliğini artıracak bir sistem oluşturmak için iş birliğinden memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

– "Arzumuz, Türkiye ile beraber büyümektir"

Büyükelçi İkbal ise Türkiye'nin Endonezya için önemli bir ülke konumunda olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Geçmişten bu yana yer alan ortak noktalarımız ve değerlerimiz nedeniyle bizim için Türkiye ile iş birliği yapmak, diğer ülkelerden çok daha kolay olacaktır. Asya-Pasifik bölgesi, ekonomik gücünü her geçen gün daha da artırmaya devam ediyor. 2040 yılına geldiğimizde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında 5 Asya ülkesi yer alacaktır. Bu 20 yıllık süreçte arzumuz, Türkiye ile beraber büyümektir."

Türkiye ile ticaretin gelişmemesi için bir neden olmadığına dikkati çeken İkbal, "Türkiye'yi Batı'daki en yakın dostumuz olarak görüyoruz ve sizlerin de Endonezya'yı Doğu'daki en yakın dostunuz olarak görmenizi istiyoruz. Endonezya, Türkiye için Uzak Doğu'da değil, sadece Doğu'dadır." açıklamasında bulundu.

– "Türkiye her zaman Endonezya'nın kalbindedir"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye de ziyarette bulunan İkbal, Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın konserini dinledi.

Ziyarette konuşan Yüce, kentin gelişimine katkı sağlayacak tüm iş birliklerine hazır olduklarını ifade ederek "Sakarya'mız farklı kültürlerin bir arada kardeşlik içerisinde yaşadığı doğa harikası bir şehir. Şehrimizde dolaştığınızda çok farklı kimlik ve etnik kökenden insana rastlarsınız. İşte bu bizim en büyük zenginliğimiz." dedi.

Büyükelçi İkbal de Sakarya'yı Türkiye'deki en önemli sanayi kentlerinden biri gördüğünü belirterek "Türkiye, her zaman Endonezya'nın kalbindedir. Bundan 500 sene önce ilk etkileşimlerimizi yaşamışız. Bu duygusal bağlarımıza rağmen ekonomik anlamda bir bağlantımız çok yok. Gelecekte birlikte büyüyüp gelişmek istiyoruz." şeklinde konuştu.