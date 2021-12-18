Enerji Bakanı: ‘Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Çiftçilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksikliklerimizi tamamladık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur Valiliği’ni ziyaret edip Vali Ali Arslantaş ile bir süre görüştü.

Elektrik dağıtım şirketinin yetkilileriyle Burdur’da yapılan çalışmalar hakkında geniş boyutlu bilgilendirme aldığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl dağıtım alanında yaklaşık 58-60 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Bu yıl da 76 milyon liralık bir yatırım bütçesi söz konusu. Özellikle yeni dönemde kırsal alandaki şebeke ve trafo merkezlerinin yenilenmesi ve güç artışına ağırlık vereceğimizi de söyledik. Bir de çiftçilerimize dönük olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Çiftçilerimizden de bu yönde talep geldi. Biz de bunu sonuna kadar destekliyoruz.

Çiftçilerimizin enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksikliklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecek.”

DHA

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