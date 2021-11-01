Enerji Bakanı Dönmez’den doğalgaz müjdesi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bakanlığın yeni doğalgaz arz planını açıkladı. Dönmez yükselen akaryakıt fiyatları nedeniyle 50-60 milyarlık vergi gelirinden vazgeçildiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlık adına sunum gerçekleştirerek doğalgaz ve akaryakıtın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni doğalgaz arzı sağlama planını açıklayan Dönmez, “Her bir vatandaşımızın doğal gaz konforunu yaşaması adına mümkün olan bütün yerleşim yerlerine doğal gaz ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, yaptığımız planlama ile 2021-2026 döneminde ilave 367 yerleşim yerine daha doğal gaz arzı sağlanacağının müjdesini de buradan vermek isterim” dedi.

‘ARZ SORUNU BEKLEMİYORUZ’

Doğalgazdaki küresel arz sorunlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Dönmez: “Arz güvenliğimiz adına gerekli aksiyonları proaktif şekilde alarak sayılarını ve kapasitelerini artırdığımız doğal gaz ve LNG giriş noktalarımız ile tek kaynağa bağımlılık oranımız düşürülmüş olup, bu kış herhangi bir arz sorunu yaşanmasını beklemiyoruz” dedi.

Dönmez akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin de, “Enerji sektöründeki bir diğer önemli husus da akaryakıt fiyatlarıdır. Küresel piyasalardaki fiyat artışlarının doğrudan vatandaşlarımıza yansımasını önlemek adına, Devletimizin 2021 yılında 50-60 milyar TL aralığında bir vergi alacağından vazgeçmesi öngörülüyor” dedi.

YENİ KEŞİFLER

Dönmez yeni keşifler konusunda da, “Fatih sondaj gemimiz ile Karadeniz’in Sakarya Havzasında hem kendi tarihimizdeki hem de 2020 yılında dünya denizlerindeki en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Keşfi yapılan 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervini Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında vatandaşlarımızın kullanımına sunmak için çalışmalarımız planlanan şekilde ilerlemektedir” ifadelerini kullandı.

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