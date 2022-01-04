Enerji Bakanı: Özel teşebbüsün önünü açtık, açmaya devam edeceğiz

Maden ihracatı değerlendirme toplantısında konuşan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “Önceliğimiz sanayimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılamak” dedi. Dönmez ayrıca özel sektöre destek mesajı verdi.

Sozcu.com.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2021 maden ihracatı değerlendirme toplantısında konuştu.

2021 yılı madencilik faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Dönmez şunları söyledi:

2009 yılında madencilik sektörümüzün Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya katkısı 11 milyar lira iken, 2020 yılında bu sayı yaklaşık 6 kat artarak 59,2 milyar liraya yükseldi. 10 senede 5 kattan daha fazla bir artış göstermiş olduk.

EN ÇOK İHRACAT ÇİN’E

2021 yılında maden ihracatı yaptığımız ilk on ülke, Çin, ABD, İspanya, Bulgaristan, Belçika, İtalya, Hindistan, Belçika, İtalya, Hindistan, İsveç, Almanya, Fransa oldu. Bu sene portföyümüze yeni ülkeler ekledik. Bunlar Özbekistan, Arnavurluk gibi ülkeler. Çin yüzde 28, ABD yüzde 9,7, İspanya yüzde 5’lik oranla maden ihracatımızı en yoğun gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında yer aldı.

En çok ihraç ettiğimiz ürün metalik doğal cevherler grubu oldu. İhraç ettiğimiz tüm maden kaleminde olağan bir düşüş var. Böylece bir maden grubu ihracatı domine etmiyor. Ürün çeşitliliğinin artırılması yönünde önemli bir gelişme. En çok dış ticaret fazlası verdiğimiz madenlerimiz ise bor, trona, krom, feldspat ve tuz madeni oldu.

ALTIN VE BOR

Altında 2021 yılında 7,6 milyar dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolarlık ithalat rakamı yakaladık. 2017’den bu yana dış ticaret açığımız olan altında bu yıl 2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası elde ettik.

1 milyar doları aşan ihracat kalemimizle bu yıl borda önemli bir ihracat geliri elde ettik. Borda artık teknoloji, ar-ge ve inovasyon odaklı yeni bir dönemi başlatıyoruz.

Üretim ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçtiğimiz şu günlerde madenciliğin önemi daha da artacak. Önceliğimiz sanayimizin ihtiyaçlarını mümkün olduğunca yerli kaynaklardan karşılamak.

Dünyada emtia fiyatlarında inanılmaz bir artış yaşandı. Bu durum üretilen malların nihai fiyatlarına yansıdı.

ÖZEL SEKTÖRE DESTEK MESAJI

Özel teşebbüsün önünü açtık, bundan sonra da açmaya devam edeceğiz. Kamu ve özel sektör sinerjisini her zaman en üst seviyede tutmaya gayret göstereceğiz. Kamu ve özel sektörün ortak hedefler bizi güçlü bir şekilde daha da ileriye götürecek. Bakanlığımız sektörle güçlü bir iletişim içerisinde. Her zaman sektörümüzün yanında olduğunu ve desteğimizin süreceğinin bilinmesini isterim.

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