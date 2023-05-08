Enerji Bakanı’ndan “seçim güvenliği” açıklaması: Kritik binalarda…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Elektrik Dağıtım Sektörü Buluşması’nda elektrik dağıtım alanındaki altyapı çalışmalarını değerlendirdi.

14 Mayıs’ta tüm seçmenlerin oylarını güven içinde kullanabilmesi için bakanlığın ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dönmez, şunları söyledi:

– Bu süreçlerde il ve ilçe oy toplama merkezleri, seçim kurulları, adliye binaları, seçimde kullanılacak havaalanları, parti binaları ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik noktaları besleyen şebeke unsurlarında ivedilikle bakım çalışmaları yapıldı.

POLİSTEN DESTEK TALEBİ

– Jeneratörlerimiz kritik noktalar göz önünde bulundurularak operasyon merkezlerimize dağıtıldı. Siber saldırılara karşı gerekli önlemleri de aldık. SCADA ve iletişim altyapısı kontrollerini yaptık. Seçim günü kritik bölgeler için Emniyet Genel Müdürlüğümüzden destek talebinde bulunduk. İletişim sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşılık mobil telsiz sistemi ve uydu telefonu alternatifleri hazırlandı. Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk.

– Seçimin güven içinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini de tamamlayacağız.