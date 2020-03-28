Enerji ekipmanı üretiminde Türkiye alternatif olabilir

ANKARA (AA) – GÜLŞEN ÇAĞATAY – Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, Türkiye'deki temiz enerji ekipmanı üreticilerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde ekipman üretiminde düşüşler olabileceği öngörüsüyle stoklu üretime geçtiklerini belirterek, "Enerji santrallerinde kullanılan rüzgar türbini, güneş paneli gibi birçok parçayı üretebilen Türkiye, alternatif üretim noktası olarak değerlendirilebilir." dedi.

Dilek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerji piyasasında farklı etkilerinin olacağını, bu denklem içinde enerji ekipmanı üretiminde, Türkiye'nin coğrafi konumunun ve yetkinliğinin avantaj sağlayacağını söyledi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınının, kısa sürede ülke geneline ve sonra da dünyaya yayıldığını anımsatan Dilek, salgının Türkiye'deki etkilerinin ilk etapta uluslararası fuar, etkinlik ve organizasyonların ertelenmesiyle kendisini gösterdiğini ifade etti.

Dilek, salgının etkilerinin küresel yenilenebilir enerji ekipmanı üretiminde ülkelere göre değişiklik göstereceğini belirterek şöyle konuştu:

"2020 yılı için Asya'da lityum iyon batarya üretiminde yüzde 30 düşüş bekleniyor. Tüm ekipman üretiminde düşüşler yaşanabilir. Türkiye'deki öngörülü temiz enerji ekipman üreticileri yeni tip koronavirüs yayılmaya başladığı zaman stoklu üretime geçti. Kendi üretim zincirlerini fazla aksatmadılar. Bu negatif durumun, Türkiye açısından ekipman üretiminde pozitif etkisi olacağını düşüyoruz. Çin'de koronavirüsün etkisi altında kalan 8 şehirde, büyük iş kesintileri ve üretim kısıntıları var. Güneş, rüzgar ve batarya üretimi, virüsün yarattığı üretim kesintisi ve aksaklıklardan doğrudan etkilendi."

Türkiye'nin çok uygun maliyetlerde üretim yaptığını, aynı zamanda iyi mühendisliğiyle yakın coğrafyadaki birçok ülkeye hizmet ve servis sağladığını dile getiren Dilek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Panelin içindeki hücre gibi daha maliyetli üretim elemanlarının yüzde 95’i Asya'dan temin ediliyor. Oradaki iş aksamalarından ötürü, nakliye ve kargoların yollarında değişiklik oluyor, zamanlamada aksamalar meydana geliyor. Bu da üretim için alternatif arayışını doğuruyor. Enerji santrallerinde kullanılan rüzgar türbini, güneş paneli gibi birçok parçayı üretebilen Türkiye, alternatif üretim noktası olarak değerlendirilebilir."

– "Enerjideki tüm sektörler Kovid-19'dan etkileniyor"

Dilek, sadece temiz enerji ekipman üretimini değil, petrol piyasasında da talep tarafını etkileyen koronavirüs salgınının, üretim potansiyeli yüksek Çin'de ekipman üretiminde ve talebi karşılamada gecikmeler yaşanmasına neden olduğunu vurguladı.

Çin'in dünyada yenilenebilir enerji santrallerinde kullanılan komponentlerde en büyük üretici konumunda bulunduğuna dikkati çeken Dilek, şunları kaydetti:

"Bazı analistler, günlük petrol talebinin 1 milyon varil azalabileceğini düşünüyor ancak asıl konumuz, dünyada ve Türkiye’de, özellikle yenilenebilir sektöründeki etkisi. Geçmişte Asya bölgesinde SARS salgınında yine üretim etkilenmişti ancak bu sefer farklı bir senaryo yaşıyoruz. Virüsün küresel etkisiyle, piyasalarda daha çok isteksizlik hakim oldu. 20 yıldır temiz enerji sektöründe, neredeyse tüm paydaşlarla dirsek teması halindeyiz. Üreticilerin ya da tüketicilerin ihtiyaçları nedir oldukça iyi biliyoruz."