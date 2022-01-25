Enerji kesintisinin maliyeti ağır olacak

10 günlük doğalgaz kesintisi sanayiyi adeta vurdu. Birçok kentte organize sanayi bölgeleri üretimi durdurdu.

Sayime BAŞÇI

İran‘dan gelen doğalgaz kısıntısının ardından organize sanayi bölgeleri (OSB) için alınan enerji kesintisi kararı sanayide panik ve şok yarattı. 3 günlük enerji kesintisinin maliyetinin ağır olacağına dikkat çeken sektör temsilcileri bu durumun enflasyona ve tüketiciye de yansıyacağına işaret etti. Bazı fabrikalar jeneratör ile çözüm yaratmaya çalışırken, özellikle gıda alanında zincirin kopması durumunda enflasyonda çıkışın hızlanacağına dikkat çekiliyor.

UZARSA ANİ DURUŞ YAŞANIR

Tekstil ve hazır giyim sektöründe boya, terbiye ve iplik üreticilerinin şartel indirdiğini aktaran Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya 3 günlük kapanmaya gidildiğini anlattı. Önceden haber verilmediği için önlem alınamadığını kaydeden Kaya, “Üreticiler jeneratörlerle önlem almaya çalışıyorlar. Burada hem maliyet artışı oluyor hem de performans kaybı getiriyor. Bizim işlerimizde en önemli parametre zaman. Zaten müşterilerimizin bizi tercih etmesinin sebebi de buydu. Eğer bu süre 2-3 günün üstüne çıkarsa hem tedarik zincirinde hem de üretim halkalarında ani bir duruşa sebep olur” değerlendirmesini yaptı.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç ise enerji krizlerinin tüm dünyada yaşandığına işaret ederek, bu açığın fazla mesailer ile kapatılacağını ve ya çalışanlara yıllık izin kullandırılacağını dile getirdi. Organik Ürün Üreticileri Ve Sanayicileri Derneği Başkanı Muharrem Doğan ise “Başlatılan enerji kısıntısının sanayimizi olumsuz etkilemesinden öte gıda güvenliği konusunda ciddi bir tehdit oluşturduğu aşikardır” dedi.

Gıda enflasyonunu körükleyecek

■ 2 binden fazla üreticiyi temsil eden ve yıllık üretim değeri 430 milyar lirayı bulan gıda sektöründe ciddi kayıplar yaşanacağına işaret eden Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu’ndan ise “Düşük kâr marjları ve yüksek girdi maliyetleri ile çalışan sektörde gıda arzının üretim kaynaklı olarak sınırlanacak olmasından ötürü gıda enflasyonunu daha da körükleyecek bir etki ile karşı karşıya kalınması sürpriz olmayacak” açıklaması yapıldı.

Üç sektörde kesinti kaldırıldı

■ BOTAŞ üç kritik sektörde kesinti uygulamasını kaldırdı. BOTAŞ tarafından üreticilere gönderilen e-posta ile ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kesinti uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.