Enerji krizi Hindistan’ı fena vurdu: Elektrik kesintileri yaşanıyor

Hindistan’daki kömür sıkıntısı, Pencap, Rajasthan, Delhi ve Tamil Nadu eyaletleri de dahil olmak üzere pek çok eyalette elektrik üretimini etkilemeye başladı. Pek çok kentte elektrik kesintileri yaşandı, fabrikalar durdu.

Sozcu.com.tr

Hindistan’da bazı eyaletlerde elektrik kesintisi yaşanırken bazı eyaletlerde ise önümüzdeki günlerde olması kesinti yaşanması bekleniyor.

Çin’den sonra dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Hindistan, kömür kıtlığı krizinin yükselmesi ile daha fazla kesintiyle de karşılaşabilir.

FABRİKALAR DURDU

Dün Penjab eyaletinde 3-4 saatlik bir kesinti yaşanırken 5 fabrikada üretim durdu.

Ayrıca Yeni Delhi’nin de elektrik kesintileri ile karşılaşması bekleniyor.

Yeni Delhi eyalet başkanı Arvind Kejriwal Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Delhi bir güç kriziyle karşı karşıya kalabilir. Bunu önlemek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

Hindistan’ın tüketilen elektriğin yaklaşık yüzde 70’i kömürden sağlanıyor. Toplam 135 kömürle çalışan elektrik santrali bulunan ülkede bu santrallerin yarısından fazlasının iki günden az yakıt stoku bulunuyor.

NEDEN KÖMÜR KITLIĞI VAR?

Hindistan ekonomisi, ikinci corona virüsü dalgasının ardından toparlanmaya çalıştığı için enerji talebi burada keskin bir şekilde arttı. Ülkede son iki aydaki güç tüketimi, 2019’un aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 17’lik bir artış gösterdi.

Hindistan’daki kömür rezervinin azalmasının nedenleri arasında tedarik sorunları ve küresel kömür fiyatlarındaki artış nedeniyle ülkenin ithalatının azalması yatıyor. Ayrıca son yıllarda, iklim hedeflerini karşılamak amacıyla kömüre olan bağımlılığını azaltmaya çalıştığı için Hindistan’ın iç üretimi de gerilemişti.

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