Enerji krizi sanayiciye ağır yük oldu

Hammadde ve lojistik krizlerine rağmen 2021 yılında satışlarını artıran beyaz eşya sektörü, 2022’ye enflasyon baskısı ve enerji krizinin yarattığı ağır yük ile girdi.

Sayime BAŞÇI

Sektör bu yıl 480 milyon dolarlık yeni üretim tesisi ve kapasite artışlarını içeren bir yatırım programına imza atmaya hazırlanırken, hammadde üzerindeki vergiler ve son doğalgaz elektrik kesintilerinin ihracatta ve satışlar üzerinde büyük yük oluşturduğu belirtildi. Sektör temsilcileri yan sanayinin de enerji krizinden büyük zarar gördüğüne dikkat çekerken ihracatçı şirketlerin bu kesintilerden muaf olmasını istedi.

İHRACATTA KAYBETTİRİR

Yaşanan kesintilerin kısmen ihracat kaybına neden olabileceğini dile getiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı, “OSB’lerde yaşanan kısıntılar ihracat odaklı sektörümüzü kaygılandırmaktadır. Kısmen ihracat kaybına neden olacağını düşünüyorum. Hammadde, çelik, navlun gibi değişkenlerdeki fiyat artışlarının ihracattaki rekabetçiliği etkilediği bu dönemde enerji kısıntısı, maliyetler ve sanayici üstünde büyük bir yük oluşturacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon baskı yaratacak

– Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkların 2022 yılında büyük baskı yaratacağına işaret eden TÜKBESD Başkanı Can Dinçer ise üretimdeki aksamaları doğru planlama ile aşmaya çalıştıklarını anlattı. Dinçer, maliyet artışlarına rağmen sektörün 2021’i iyi bir noktada tamamladığına dikkat çekerek, “2022 yılında 480 milyon dolar yatırım hamlesi yatırım planı planlamış durumundayız. İlave üretim tesisleri mevcut kapasite artışları, mevcut makine parklarının yenilenmesi, enerji verimliliği gibi alanlarda sıçramamız için önemli yatırımlar planlandı” bilgisini verdi. Dinçer, ihracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörün maliyet yükünü azaltacak adımların ise büyük önem taşıdığını söyledi.

İhracatta hızlı çıkış

– TÜRKBESD verilerine göre 2021 yılında beyaz eşya satışları bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34.4 milyon adede ulaştı. İhracat adedi ise 25.9 milyon olarak gerçekleşti. 2021’de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020’ye kıyasla %18 oranında artış gösterdi. TÜRKBESD’e üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre %9 olurken, toplam satışlardaki artış oranı %16 olarak gerçekleşti.