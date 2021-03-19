Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaret etti:

ADANA (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akdeniz'de doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerinin sürdüğünü, orada da çalışmaları keşifle sonlandırmayı arzuladıklarını söyledi.

Dönmez, AK Parti Adana İl Başkanlığını ziyaretinde, kentin neredeyse 10 bin yıl öncesine giden tarihiyle en az İstanbul kadar kadim bir şehir olduğunu ifade etti. Adana'nın, enerji potansiyelinin de yüksek olduğunu vurgulayan Dönmez, şöyle konuştu:

"Burada, yaklaşık 3 bin 913 megavat kurulu gücümüz var. Hidroelektrik santrallerimiz (HES), doğal gaz, kömür, rüzgar, güneş santrallerimizin içinde bulunduğu neredeyse 4 bin megavat santral kurulu gücümüz söz konusu. Türkiye'de kurulu gücümüz 96 bin megavat. Amacımız enerji ürünlerini elektrik, doğal gaz başta olmak üzere kesintisiz kaliteli bir şekilde vatandaşımızın ayağına götürmek. Onun için biz şunu zaman zaman dillendiriyoruz. Kimsenin karanlıkta kalmaması, kimsenin soğukta kalmaması ve kimsenin yolda kalmaması bizim işimiz. Yani aydınlanmadan kastımız tabii ki elektrik sektörünü ifade etmeye çalıştım. Isıtma, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yine Bakanlığımız yetki alanlarından birisi. Akaryakıt dahil olmak üzere petrol ürünleri faaliyetleri de yine Bakanlığımız yakından ilgilendiren bir husus. Özetle son yıllarda yerli ve yenilenebilir kaynak kullanımının artırılmasına dönük yoğun bir çalışma ve gayret içerisindeyiz."

– "Hedefimiz, 2023'te Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı ülkemize getirmek"

Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın götürdükleri her projeyi sonuna kadar desteklediğini, onun için de arama ve araştırma çalışmalarını arttırmaları gerektiğini belirtti. Uzun yıllar denizlerde yapmış oldukları arama ve araştırmalarını geçen yıl büyük bir keşifle tamamladıklarını anımsatan Dönmez, şunları söyledi:

"Karadeniz'de 405 milyar metreküplük bir keşif ki 2020 yılında denizlerde ilan edilen en büyük keşif olarak kayıtlara geçti. Dünya genelinden bahsediyordum. Hedefimiz 2023 yılı içerisinde Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı ülkemize getirmek ama maalesef muhalefet ona da sevinemedi. Yani bulduğumuz bu gaz ne Fatih Dönmez'in ne hükümetimizin ne de devletin. Aslında bu gazda 83 milyon her bir vatandaşımızın hakkı ve payı var. Fakat Türkiye'de maalesef böyle sorunlu bir muhalefet anlayışı var. Her şeye karşı duruş gösteren bir muhalefet anlayışı var. Önce 'Arayamazsın.' dediler aradık, sonra 'Bulamazsınız.' dediler bulduk, şimdi de diyorlar ki 'Çıkartamazsınız.' Biz de dedik ki 'Nasıl bulduysak, öyle çıkartacağız."

Dönmez, sadece Karadeniz'de değil yetki alanlarındaki tüm denizlerde arama ve araştırma çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak "Akdeniz bunun güzel örneklerinden birisi. Akdeniz kentindeyiz. Akdeniz'de de yine arama-araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde kararlılıkla devam ediyor. Ümidimiz, arzumuz, orada da çalışmalarımızı bir keşifle sonlandırmak." dedi.