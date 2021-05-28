Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Aydın'da jeotermal santrali ziyareti etti:

AYDIN (AA) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de yaklaşık 4 bin dönüm seranın jeotermal kaynaklarla ısındığını, projesi devam eden 14 bin dönüm sera alanın daha bulunduğunu ifade etti.

Efeler ilçesinde bulunan bir jeotermal santralini ziyaret eden Bakan Dönmez, tesiste yaptığı incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin jeotermal kurulu gücünde dünyada 4'üncü, Avrupa'da birinci olduğunu belirten Dönmez, Türkiye'de bulunan 65 jeotermal santraldeki kurulu gücün de bin 665 megavata ulaştığını ifade etti.

Jeotermalde Aydın'ın başkent olduğuna işaret eden Dönmez, 65 santralin 33'ün Aydın'da yer aldığını kaydetti.

Jeotermal kaynaklar aracığıyla yılın 365 gününün yüzde 90'ında düzenli elektrik enerjisi üretildiğine işaret eden Dönmez, tesislerin 8 bin saat sürekli çalışabildiğini anlattı.

Jeotermal tesislerin çalışma stratejisinden bahseden Dönmez, yer altında çıkan suların da yer altına yeniden verildiğini söyledi.

-"Denetimleri yapılıyor"

Zaman zaman kamuoyunda bu konuda yanlış bilgilendirme yapıldığına dikkati çeken Dönmez, "Birilerinin bilerek ya da bilmeyerek yanlış yönlendirdiği konulardan birisi de bu. Bu sıcak suyun yüzeye bırakıldığı şeklinde. 120-130 derecelik suyu bırakın, 70-80 derecede bir canlı yaşayabilir mi? Mümkün değil. Kaldı ki bu tesislerin sürekli düzenli üretim yapabilmesi için ısı enerjisini aldıktan sonra soğuyan suyu tekrar yerin altına, aynı seviyelere deşarj etmesi lazım. Hem bizim bakanlığımız hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yetkilileri bu denetimleri sık sık yapıyor." dedi.

Jeotermalin sadece elektrik üretiminde kullanılmadığını aktaran Dönmez, sağlık turizmi, tarım alanları ve konut ısıtmada da kullanıldığını ifade etti.

Türkiye'de jeotermal kaynaklarla ısınan yaklaşık 140 bin konutun bulunduğu işaret eden Dönmez, "Ama biz tüm kapasitemizi değerlendirmiş olsak 340 bin konuta kadar mevcutlu kaynaklardan ısıtma imkanına kavuşuruz." diye konuştu.

-"4 bin dönüm sera jeotermalle ısıtılıyor"

Son yıllarda jeotermal havzalara yakın seralarda da kullanım alanlarının arttığını ifade eden Dönmez, "Bugüne kadar yaklaşık 4 bin dönüm seralar jeotermalle kaynaklarla ısıtılırken şu anda projesi, yapımı devam eden 14 bin dönüm sera alanı daha var." dedi.

Jeotermalin diğer ısı kaynaklarına göre daha temiz ve ekonomik olduğunu vurgulayan Dönmez, bu kaynağın tarımsal alanlarda daha çok görüleceğini aktardı.

Türkiye'nin jeotermalde kurulu gücünün bin 660 megavat olduğunu belirten Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu tesislerimiz olmasaydı, biz bunun yerine doğal gaz kullanacaktık ve her yıl yaklaşık 500-600 milyon dolar civarında bir bedeli yurt dışına ödeyecektik. Şimdi bu kaynağı biz burada tutmuş oluyoruz. Yine başka bir sevindirici taraf burada kullanılan ekipmanın yarıdan fazlası artık yerli tedarikçileri, yerli çözüm ortakları tarafından sağlanır hale gelmiş. Yüzde 65'lere ulaştık."

– "Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım arzusundayız"

Jeotermal tesislerle ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldığını dile getiren Dönmez, "Çevre mevzuatı çok net. Orada sıfır toleransla gidiyoruz. Mevzuata uygun hareket etmekle birlikte bu santralleri, yatırımları karalayan bir kesim de var. Bunlara da bilimsel tüm araştırmaları ve verileri ortaya koyarak diyeceğiz ki 'Savunduğunuz şeyler doğru değil, yanlış bilgiler veriyorsunuz, kamuoyunu yanıltıyorsunuz. Doğrusu bu.' diyeceğiz." sözlerine yer verdi.

Aydın'ın inciriyle meşhur olduğuna işaret eden Dönmez, birkaç yıldır da bu santralin incir üretiminde olumsuz etkilere yol açtığı algısı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Dönmez, önceki yıllarda incir üretiminde artışlar olduğuna değinerek, "Kalite de bir sıkıntı yok. Hastalıklara sebep olduğuna dair iddialar var. Onu da otoriterlerle görüştük. Aydın'ın sağlığıyla alakalı bu tesisler olmazdan evvelki dönem ile bu tesisler olduktan sonraki dönem arasında aleyhte bir durum söz konusu değil. Yanıltmayalım, doğrusu neyse onu vatandaşımızla paylaşalım arzusundayız." diye konuştu.

Bakan Dönmez'e ziyaretinde Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş eşlik etti.