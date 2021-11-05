Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’ndan fiyat artışlarıyla ilgili açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa’da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da bunlar var. Amerika’da da var, Afrika’da da var” dedi.

Halil ATAŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin misafiri oldu. Önce Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret eden Bakan Dönmez, ardından “2023’e Doğru Bağımsız Türkiye ve Güçlü Enerji” konulu programda konuştu.

“MAKSİMUM ÜRETİM SEVİYESİNE ÇIKTIĞIMIZDA İHTİYACIN 3’TE 1’İNİ KARŞILAYACAĞIZ”

Karada ve denizde bağımsız enerji idealine ulaşmak için gece ve gündüz mücadele verdiklerini söyleyen Dönmez, “Yeni bir dönemin arifesindeyiz. Yeni bir doğumun sancılarını çekiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Karadeniz’de 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin milletimizi nasıl memnun ettiğini gittiğimiz her yerde görüyoruz. Karadeniz ve Akdeniz’i de karış karış aramaya devam ediyoruz. Yerli doğalgazda hedefimiz belli. 2023’e kadar inşallah gazın ilk fazını sisteme bağlayacağız” şeklinde konuştu.

“10 KUYUDAN GÜNDE 10 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ”

İlk faz için açılması planlanan yaklaşık 10 kuyudan, yine günde yaklaşık 10 milyon metreküp doğalgaz taşımayı hedeflediklerini belirten Dönmez, şunları söyledi:

*İkinci fazda artan kuyu miktarıyla birlikte karaya aktarılan doğalgaz miktarı da doğal olarak artmış olacak ve 40 milyon metreküplere çıkmış olacağız.

Bu anlamda da maksimum üretim seviyesine çıktığımızda ülkemiz ihtiyacının yaklaşık 3’te 1’lik kısmını Karadeniz sahasında sağlamış olacağız. Başka bir ifadeyle meskenlerin, konutların doğalgaz ihtiyacının tamamını Sakarya Gaz Sahası’ndan karşılar hale geleceğiz.

“YERLİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR”

Deniz tabanında yaklaşık 240 kilometrelik alan içinde 40 adet üretim kuyusundan gelen doğalgazın toplanması ve boru hattına aktarılmasını sağlayacak bir şekilde şebeke kurmayı da planladıklarını kaydeden Bakan Dönmez; şöyle konuştu:

* Deniz tabanı üretim tesisini kara tesisine bağlayacak boru hattı ki yaklaşık 169 kilometredir. Şuana kadar bu gerekli boruların yüzde 50’sinden fazlasının üretimi tamamlandı ve yüklemeye hazır durumda. İnşallah önümüzdeki yılın ortalarında Karadeniz’in tabanına boruları serip, ilk kaynağı vuracağız.

* Diğer yandan yerli ve yenilenebilir enerjiye yatırımlarımız devam ediyor. Bu enerjinin toplam kurulu gücümüzün içerisindeki oranı yüzde 50’yi aştı. 2020 yılı ve 2021 yılı ilk 9 ayında devreye aldığımız tesislerin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından oluştuğunu söyleyebiliriz.

“AVRUPA’DA 5, DÜNYADA İSE 12. SIRADA YER ALIYORUZ”

Türkiye’nin 2000’li yıllarda küresel yenilenebilir enerji istatistiklerinde diğer başlığı altında yer aldığını açıklayan Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün sahip olduğumuz toplam yenilenebilir enerji kurulu gücüyle Avrupa’da 5. dünyada ise 12. sırada yer alıyoruz. Sadece 2020 yılında devreye aldığımız yenilenebilir enerji kurulu gücü 24 Avrupa ülkesinin toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünden fazladır.

* Biz bir yılda bu ülkelerin sahip olduğu kaynaklardan daha fazlasını tesis etmişiz. Öte yandan enerji teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik son zamanlarda büyük bir ilerleme yaşıyoruz.

* Temel hedefimiz Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmak, elektriğimizi yerli kaynaklardan üretirken, enerji teknolojilerini de yerlileştirmektir. İşte burada genç zihinlere ve genç yeteneklere büyük bir iş düşecektir.

“OTOMOBİLLERİ ELEKTRİKLİ HALE GETİRDİĞİMİZDE ELEKTRİK İHTİYACI EN AZ İKİ KAT ARTACAK”

Elektrikli arabaların sadece sessiz otomobiller olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çeken Dönmez, şöyle konuştu:

* Bunlar aynı zamanda tekerlekli elektrik talebi olarak karşımıza çıkıyor. Yani sabit olan bu cihazları çalıştırmak için bir kabloya ihtiyacımız var. Ancak araçlar mobil. Dolayısıyla hangi istasyonda elektrik alacağını kestirmemiz de çok zor olacak.

* Örneğin; bayram tatillerinde yapılan yolculukları bir düşünün. İstanbul’daki elektrik talebi 2-3 gün içinde Muğla, İzmir, Antalya’ya kayıyor olacak ve orada sadece 7-10 gün kalıyor ve geri dönüyor olacak. Bir hafta bile kalsalar, elektriksiz kalmamaları için oraya da yatırım yapmamız gerekiyor.

* Ağır yük taşıyan kamyonlar, uçaklar, gemiler var. Onları ne yapacağız? Trenler bir nebze daha kolay dönüştürülebilecek. Özetle; elektrik artık hayatımızın her noktasına dokunmaya başlayacak. Bu da eşittir, elektrikte talep artacak, bu talebi karşılamak için de bizim yeni yatırımlara ve yeni tesislere ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.

* Bizi geleceğe götürecek teknolojilerin sadece yüzde 50’si kendini ispatlamış durumda. Hala bu alanlarda çalışılması gerekiyor. Üniversitelerimiz bu anlamda çok önemli bir görev üstlenebilir. Bunlardan bir tanesi hidrojen. Temiz enerji üretimi için belki fizyon bir diğeri olabilir.

* Diğer tarafta dijitalleşme giderek önem kazanıyor. Otomobilleri elektrikli hale getirdiğimiz zaman mevcut enerji talebi en az iki kat artacak.

“TÜRKİYE, ELEKTRİKLİ OTOMOBİL İLE AKILLI BİR HAMLE YAPTI”

Enerji ve kaynak tüketimini azaltacak teknolojilere acil ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Dönmez, sözlerini şöyle tamamladı:

* Gelecekte enerjiyi daha temiz ve daha verimli nasıl kullanacağız, buna hep birlikte kafa yormamız gerekiyor. Son 15 yılda verimlilikte neredeyse 10-15 kat artış sağlamış olduk. Son 50 yılda enerji sektörü büyük bir dönüşüm yaşadı. Önümüzdeki 50 yıl nasıl olacak? İşte onu hayal ediyoruz, onu konuşuyoruz.

* İnsan kaynağımızı, bilgi ve tecrübelerimizi hangi alana kanalize etmeliyiz, bu konu son derece büyük bir önem arz ediyor. Eski teknolojileri geliştirmek için artık uğraşmayalım. Türkiye son derece akıllı bir hamle otomotiv sektörüne elektrikli otomobil ile giriyor.

* İnşallah önümüzdeki yılın sonu itibariyle kendi yerli otomobillerimizi yollarda görmeye başlayacağız. Burada üniversitelerimiz; özellikle entelektüel sermayenin yetiştirildiği, Ar-Ge ve inovasyon yapıldığı bilgi ve teknoloji merkezleri olarak ön plana çıkmalıdır.

“BÜYÜK FİYAT SIÇRAMALARI YAŞANDI”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, heykeldeki valilik binasında Bursa Valisi Yakup Canbolat ile bir araya geldi. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı tarihi belediye binasında ziyaret eden Dönmez’e, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri ve belediye başkanları ile AKP Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

AKP Bursa İl Başkanlığı’nda partililerle buluşan Dönmez, burada yaptığı konuşmada tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değindi. Pandeminin etkilerinin kalkmaya başlamasıyla birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığını söyleyen Bakan Dönmez, bunun neticesi olarak da enerji fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğuna dikkat çekti. Dönmez, artan maliyetlerin tamamını ise vatandaşa yansıtmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

* Gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji ham madde fiyatlarında yani petrol, doğalgaz, kömür gibi fiyatlarda bu kuvvetli talep artışından kaynaklı büyük fiyat sıçramaları yaşandı. Bu sadece Avrupa’da da yaşanmadı. Asya Pasifik pazarında da bunlar var. Amerika’da da var, Afrika’da da var.

* Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları, 80 dolarların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl bin metreküp doğalgazın fiyatı 100-150 dolar arasındaydı. Bu bin doların üstüne çıktı.

* Elektrik de bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için, fiyatlarına yansımaları oldu. Ama biz buna rağmen vatandaşımızı, özellikle dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık.

* Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamak. Birçok ülkede bununla alakalı ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımız itibarıyla bu konularda birçok komşu ve bölge ülkelere göre daha rahat konumdayız. Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Ne kadar bir sübvansiyon yapıldığını da sizlerle paylaşmış olacağız.

* Biz vatandaşımızın bu zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl bu enerji fiyatlarındaki gereğinden fazla yüksek seyreden seyir inşallah eski seviyelerine gelir, toparlanır diye ümit ediyorum. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları tabi izleyeceğiz. Şu anda bugünden bir şey demek erken.

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