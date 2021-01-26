Enerjisa, İvme Girişim Hızlandırma Programında son aşamada

ANKARA (AA) – Enerjisa Dağıtım Şirketleri Başkent EDAŞ, Toroslar EDAŞ ve AYEDAŞ tarafından düzenlenen ve Viveka iş birliği ile yürütülen "İvme Girişim Hızlandırma Programı"nda son aşamaya geçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin takip ettiği dekarbonizasyon, dijitalleşme, merkezsizleşme gibi global ana trendlerin ışığında enerji endüstrisinde etki yaratacak girişimlerle buluşmak için yola çıktığı söz konusu programda son aşamaya geçildi. POC (ürün test edilme) sürecinde girişimcilere finansal destek sağlayan hızlandırma programı ivme ile enerji endüstrisinin gelişiminde fark yaratacak projeler ortaya çıkmaya başladı.

Enerji endüstrisinin geleceğine yön vereceğine inanılan ve yoğun ilgi gören programda uzun değerlendirmeler sonucu finale kalan AREYLight ,CY Enerji, EventGates, Humming Drone, Massive Energy, Eye of the Power / Rtm elektronik, Stroma Vision, Visiosoft, Xena Vision ve Geodo Technology olmak üzere toplam 10 girişim ile POC sürecine başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi ( CEO) Murat Pınar, kurumsal yapıların yanında girişimcilik ekosistemin çevik ve girişimci yapılarından da mutlaka faydalanmak gerektiğine inandığını belirtti. Pınar, şunları kaydetti:

"Girişimcilik ruhu, bir yandan önemli sorunlara çözüm üretirken bir yandan da kurumların daha dinamik bir yapıya kavuşmasına imkan yaratacaktır. Biz de şirket olarak sektörde İvme programımız ile bu ekosisteme destek veriyoruz. Programa başvuran tüm projelere teşekkür ediyor, ürün testi aşamasına kalan tüm girişimleri de ayrıca tebrik ediyorum."