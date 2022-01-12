Enes Kara intiharıyla ilgili Süleyman Soylu ve Elazığ Valisi Toraman hakkında suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara’nın kaldığı Nur Cemaati yurdunda yaşamına son vermesine ilişkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nur Cemaati Yurdu Sorumluları, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Yurtlardan Sorumlu Vali Yardımcısı hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Evren DEMİRDAŞ

Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Enes Kara, cemaat yurdunda yaşadığı baskılardan ve gelecek kaygısından dolayı intihar etti. 20 yaşındaki gencin dün sabah arkadaşlarıyla birlikte kaldığı dairenin bulunduğu apartmanın 7. katından atladığı öğrenildi. Kara yaşamına son vermeden önce yayınladığı videoda istememesine rağmen ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını söyledi.

HKP, Kara’nın videoda anlattığı olaylar neticesinde ölümünde sorumluluğu olduğunu düşündükleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nur Cemaati Yurdu Sorumluları, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman ve Yurtlardan sorumlu Vali Yardımcısı hakkında “Görevi Kötüye Kullanma”, “İntihara Yönlendirme” ve “Anayasa’nın 2. ve 24. maddesine aykırılık” isnadıyla suç duyurusunda bulundu.

“CUMHURİYETE KARŞI AÇIK FAALİYET OLMASINA RAĞMEN SES ÇIKARILMAMIŞTIR”

HKP’nin Elazığ Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu şöyle:

“Bu vahşi cinayetin -cinayet diyoruz çünkü burada cemaat yurdunda uğradığı baskılardan dolayı intihara sürüklenen bir genç vardır- işlendiği yasa dışı cemaat yurdunu denetleme görevi, İçişleri Bakanlığı‘na bağlı Elazığ Valiliğindedir. Yurdun Nur Cemaatine ait olduğu söylenmektedir. Nur Cemaati adlı ortaçağcı gerici yapı yasal hiçbir dayanağı olmadığı halde yurt açmıştır ve bu yasa dışılığa şüpheli olarak belirtilen resmi görevlilerce göz yumulmuştur. Bu cemaat yurdu Anayasal Düzene, Laikliğe ve Cumhuriyete karşı açık faaliyet içinde olmasına karşın, ses çıkarılmamıştır.

HKP avukatı Doğan Zafer Çıngı, suç duyurusuna ilişkin şunları dedi:

“Geçtiğimiz gün çok acı bir haberle uyandık. Nur Cemaati isimli Ortaçağcı gerici yapının cemaat yurdunda Enes Kara isimli bir gencimiz cemaat yurdunun baskılarından, zorlamalarından dolayı intihar etti. Daha doğrusu Ortaçağcı gericilerin cinayetine kurban gitti. Enes Kara intihar etmeden, cinayete kurban gitmeden hemen önce yazdığı mektupta ve çektiği videoda özellikle şunları belirtti. Enes Kara diyor ki mektubunun başında ‘Ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Ailemin zoruyla, istememe rağmen cemaat yurduna gönderildim.’ Enes Kara’ya cemaat yurdunda zorla namaz kıldırıyorlar, gerici yapıların kitaplarını, risalelerini zorla istememesine rağmen okutuyorlar. İşte bu gencimiz daha fazla Ortaçağcı gericilerin baskısına, zulmüne ona işkence etmesine dayanamayarak intihar etmek durumunda kalıyor.”

“SORUMLULARI MAHKEMELERDE YARGILAYACAĞIZ”

‘Ortaçağcı gerici yapılar tarafından intihara yönlendiriliyor. Bir cinayete kurban gidiyor’ diyen Çıngı, ” ‘Ne Tarikat Evi, Ne Cemaat Yurdu İnsanca Yaşanılacak Yurtlar İstiyoruz’ dedik. Çünkü biz biliyorduk ki, daha saf, üniversite okumaya yeni gelmiş gençlerimiz bu tarikat evlerinin, bu cemaat yurtlarının örümcek ağlarına kapılıyor ve orada akıllarını, zihinlerini kullanmaktan geri bıraktırılarak onların kölesi haline getiriliyor. İşte Enes Kara’da köle haline getirilmek istenilen, zihince sıfırlatılmak istenilen gençlerimizden bir tanesi. Er veya geç Enes Kara’nın hesabını soracağız. Sorumluları mahkemelerde yargılayacağız. Ancak biz HKP olarak görevimizi yapmak zorundayız. Bizim şimdiki görevimiz bu cinayeti işleyen sorumluları yargının önüne taşımaktır. Çünkü HKP olarak geçmişte de hem AKP’giller’in hem de onların el uzattığı tüm Ortaçağcı gerici yapıların suçlarını yargıya bir sonuç çıkmasa dahi taşıdık ve kayıt altına aldık. Enes Kara’yı katledenleri, bu cinayeti işleyenleri de yargıya götürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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