Enes Ünal-Kerem Aktürkoğlu işbirliği! Ermenistan-Türkiye maçına damga vuran o an!

A Milli Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan’la kozlarını paylaştı. Başkent Erivan’da oynanan maça kötü bir başlangıç yapmasına rağmen geri dönmeyi başaran Stefan Kuntz yönetimindeki Ay Yıldızlılar, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’nun golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılarak D Grubu’na 3 puanla başladı.

663 GÜN SONRA MİLLİ TAKIM’DA

Ermenistan karşısında Ay Yıldızlı ekibin kalesini koruyan Mert Günok, 663 gün sonra Milli Takım’da görev aldı. Tecrübeli eldiven son olarak Gine ile 31 Mayıs 2021 tarihinde Antalya’da oynanan özel maçta milli takımın kalesini korumuştu.

KRİTİK ANLARDA DEVLEŞTİ

Mert Günok, bu maçın ardından 6 maçta daha milli takım kafilesine dahil edilse de bu karşılaşmalarda süre bulamamıştı. Ermenistan maçıyla Ay Yıldızlı formaya dönen Mert, kritik anlarda yaptığı önemli kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı.

🧤 Mert Günok’tan müthiş kurtarış #BizimÇocuklar pic.twitter.com/tjIkPqEKlK

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 25, 2023

ERMENİSTAN’A KARŞI 3’TE 3!

Ay-Yıldızlılar, Ermenistan ile tarihinde oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı. Milli Takımımız, 2010 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 6 Eylül 2008’de Ermenistan’ın Hrazdan şehrinde oynanan maçı 2-0 kazanmıştı. 14 Ekim 2009’da Bursa Atatürk Stadı’nda oynanan maçı da 2-0 kazanan Millilerimiz, bu akşam Erivan’da da 2-1’lik skorla galibiyete ulaştı.

613. MAÇTA 237. GALİBİYET

A Milli Takımımız, tarihindeki 613. müsabakasına Ermenistan karşısında çıktı. Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 334’ü resmi, 279’u özel, toplam 613 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı. Milli takım, toplam 834 gol attı, kalesinde 876 gol gördü.

OZAN KABAK KENDİ AĞLARINI SARSTI

10. dakikada Hızlı gelişen Ermenistan atağında Barseghyan’ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Hovhannisyan’ın yerden içeri çevirdiği topta Ozan Kabak yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.

⚽ Ermenistan’ı 1-0 öne geçiren gol #EURO2024 pic.twitter.com/XDz8aBBSiy

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 25, 2023

ORKUN KÖKÇÜ’DEN MÜTHİŞ GOL

35. dakikada eşitliği yakaladık. Onur Bulut’un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Orkun Kökçü’nün yerden sert şutunda top sağ direk dibinden ağlara gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

⚽ Orkun Kökçü’den klas gol #BizimÇocuklar pic.twitter.com/bcXifubPSi

— Fanatik (@fanatikcomtr) March 25, 2023

ENES ÜNAL’DAN AKIL DOLU PAS

İkinci yarının büyük bir bölümünde oyun üstünlüğünü elinde tutan Ay Yıldızlılar’ın aradığı gol 64. dakikada geldi. Kazanılan serbest vuruşta aceleci davranan ve Ermenistan savunmasının hiç beklemediği anda Kerem Aktürkoğlu’na pasını aktaran Enes Ünal, bu hamlesiyle alkış topladı.

KEREM’DEN USTA İŞİ BİTİRİŞ

Topla buluşan savunma arkasına koşan Kerem Aktürkoğlu’nun ceza sahası yayının içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Beglaryan’ın solundan ağlara gitti ve milliler sahadan 2-1 galip ayrılarak D Grubu’na 3 puanla başladı. Ay Yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında 28 Mart Salı günü Bursa Stadyumu’nda saat 21.45’te Hırvatistan’ı konuk edecek.

🅰 Enes’in pası, Kerem’in golü ⚽

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— Fanatik (@fanatikcomtr) March 25, 2023

“BENCE ATTIĞIM GOL ENES’İN”

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, “Bence attığım gol Enes’in.” dedi ve ekledi: “Çok güzel pas verdi, çok güzel asist yaptı. Bu maça çok iyi hazırlandık ama bazen zorlanabiliyoruz. Salı günü çok önemli bir maçımız var. O maçı daha iyi özveriyle oynayıp kazanacağımıza inanıyoruz.”

85’TE YERİNİ UMUT NAYİR’E BIRAKTI

Getafe’deki muhteşem performansını Milli Takım’a da yansıtan Enes Ünal, 85. dakikada yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Umut Nayir, ilk kez A Milli Takım formasını giyerken Enes’in ciddi bir durumunun olmadığı ve tedbir amaçlı kenara geldiği öğrenildi.