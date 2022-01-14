Enflasyon altın ve kriptoları destekler

ABD enflasyonu piyasalar için sürpriz olmayınca altın 1.800 dolar üzerindeki seyrini korudu, Bitcoin ise 44.278 dolara kadar yükseldi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

ABD’de enflasyonun yüzde 7 düzeyine yükselmesiyle altın fiyatlarında beklenen geri çekilme yaşanmadı. Yeni haftaya düşüşle başlayan altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarından sonra yeniden yükselişe geçerek 1.828 dolara kadar tırmandı. Ancak piyasaların yaklaşık bir aydır mart ayında faiz artışı beklentisini fiyatlamış olması ve ABD enflasyonunun da sürpriz yapmaması küresel piyasalarda güçlü dolar baskısını bir ölçüde hafifletti.

ÇOKTAN FİYATLANDI

Özellikle Fed guvarnörlerinin sözlü yönlendirmelerinin de etkisi ile piyasaları alıştırması sayesinde tahvilde ve altında önemli oynaklık yaşanmadı. Altın fiyatlarının enflasyon verisinden sonra düşüşe geçmemesi Fed’in atacağı parasal sıkılaşma ve faiz artırımlarının çoktan fiyatlanmış olabileceğine işaret ediyor.

ETKİLERİ SINIRLI OLUR

Dünya Altın Konseyi dün ‘2022 Altın Görünüm Raporu’nu yayınladı. Yüksek enflasyon döneminde altının iyi bir performans gösterdiği belirtilen rapora göre, Fed’in faiz artışları altın için ters rüzgârlar yaratabilir ancak, etkilerinin sınırlı olabileceği düşünülüyor. Konseye göre yüksek enflasyon ve piyasadaki geri çekilmeler sonrası altın talebi sürecek.

‘Bitcoin de güvenli limana demir atabilir’

■ Hafta başından bu yana kan kaybeden kripto paralar da Bitcoin öncülüğünde yükselişe geçti. Dün önde gelen kripto para birimlerinden Bitcoin 44.278 dolara, Ethereum ise 3.401 dolara kadar yükseldi. Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, “Enflasyonda yeni bir kırılma görmezsek Bitcoin bundan sonra enflasyondan korunma araçları kategorisinde ismini yazdırabilir” dedi. Süllü, 44 bin dolar seviyelerinde olası bir boğa tuzağına dikkat edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.