Enflasyon aralıkta düşmese bile çıkmaz ayın son çarşambasında kesin düşer – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Enflasyon aralıkta düşmese bile çıkmaz ayın son çarşambasında kesin düşer” başlıklı 13 Nisan 2022 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Enflasyon aralıkta düşmese bile çıkmaz ayın son çarşambasında kesin düşer – Yılmaz Özdil

Nebati hazine bakanımız oldu, enflasyonla mücadele etmeye başladı.

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■ Sayın cumhurbaşkanımızın şahsımı layık gördüğü görevi hayırla ifa etmeyi rabbim nasip etsin inşallah.

■ Bitersek hep beraber biteceğiz, sen maaş alıyorsun, en fazla neyini kaybedersin, en fazla enflasyonun altında ezilirsin, ama ben bütün varlığımı kaybederim, bin çalışanım var, babadan görme bir insanım, babamın bana bıraktıklarını kaybederim, bunu göze alır mıyım?

■ Ekonomi modelimiz tutmazsa üzülürüm.

■ Enerji doluyum.

■ Başaracağıma inanıyorum.

■ Berlin’de asgari ücret 1585 euro, Berlin şehir merkezinde kira 1969 euro, Türkiye’de asgari asgari ücret 4250 lira, şehir merkezinde kira 1261 lira.

■ Teşekkür ve duamız cumhurbaşkanımıza, talimat ondan geliyor.

■ Türksat’a Tübitak’a ben kendi adıma rica ediyorum, Mars’a gönderilecek bir astronot arıyorsanız, yaşım geçmiş olsa da ben hazırım, geri dönmemek kaydıyla bile giderim.

■ Telefonum bana gelen teşekkür ve dualarla kilitlenmiş durumda.

■ Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz? Ne görüyorsunuz gözlerimde? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.

■ Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor.

■ Dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum, arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim dediler. Lan nasıl? Harika.

■ Büyük finansörler bu işi bilir, dolar düşünce çarpılan kim oldu, küçük yatırımcılar oldu, şimdi kara kara düşünüyorlar.

■ Farklı enstrümanları kullanmamızın sebebi insanları gıdıklamak, Türkiye’deki bir alışkanlığı gıdıklıyoruz.

■ Ben insanım, makina değilim, ben buraya sıkıntılı bir şekilde gelsem böyle enerjik bir şekilde konuşabilir miyim?

■ Fiyatları jet hızıyla çıkardılar, öyle yamaç paraşütüyle gezer gibi ortalıkta dolanmasınlar, fiyatlar aşağı hızlı şekilde inecek, yoksa geliyor gelmekte olan, hazine ve maliye’nin sopası geliyor.

■ Sade vatandaşın dövizle ne alakası var?

■ Amerika Merkez Bankası devletin değil, beş tane ailenin.

■ Ekonomi ile müktesebatım var, varlıklı bir ailenin çocuğuyum, doğal olarak benzin istasyonumuz vardı, akaryakıt işini bilirim, turizmi bilirim, çünkü babamın oteli vardı, otomobil işini bilirim, bir şirketin bayisi olmuştuk ben işletiyordum, sonra siyasete bulaştık.

■ Ortodoks politikaları bir kenara koyduk, heterodoks politikalar var, ortadoks düşünmek zorunda değiliz, eklektik olmayı sürdüreceğiz.

■ Baktırdım, Cumhuriyet tarihinde bizimki gibi bir başarı olmuş mu diye, kendimizi muhteşem başarılı görüyoruz.

■ Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz, yok öyle bir şey.

■ FED faizi bizi etkilemez.

■ Türkiye’deki enflasyon, yabancıların kültürel olarak anlayamayacağı sebeplerden yükseldi.

■ Gözlerden anlıyorsunuz, gözler gerçekten önemli.

■ Sanki ülkede kuyruklar varmış gibi sanal fotoğrafları üretenlerle bir iletişimimiz olacak, ülkede yokluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bizim de operasyon çekeceğimizi herkes bilsin.

■ Problem mi çıkardılar, bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var, rahat olun.

■ Ekonomi hücrelerinizdeki enerjidir.

■ Türkiye ekonomisini kurtardık elhamdülillah.

■ Müslüman bir adamın ağzından çıkanla kalbinden geçen aynı olmalıdır, aksi halde münafık olurum.

■ Bu ülkede iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza.

■ Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak.

■ Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.

■ Petrol bizde kesinlikle çok çok ucuz, oldukça ucuzuz.

■ Piyasada işler elhamdülillah iyi, canlı.

■ Güçlü bir lideriniz varsa, Allah’a da hamdediyorsanız her türlü zorluğun üstesinden gelirsiniz.

■ Enflasyon ocak ayında pik yapacak, sonra tek haneye düşecek.

■ Enflasyon nisan ayında zirveye ulaşacak, sonra tek haneye düşecek.

■ Enflasyon yaz aylarında düşecek.

■ Enflasyonun aralık ayından itibaren düştüğünü hep beraber göreceğiz.

■ Biraz sabır.

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Kendi payıma, asrın liderimizden rica ediyorum, damadı geri getir abi, ben razıyım.

Yılmaz Özdil

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