Enflasyon dolandırıcıları da vurdu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hurda otomobillerin motor şasi numaralarını, çalıntı veya hacizli otomobillere basarak piyasaya sürmeye çalışan şebekeyi, 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti.

Şasi numaralarını değiştirdikleri hacizli ve hurda araçları piyasaya sürüyorlardı

Liderliğini çiftçi M.A.’nın (37) yaptığı öne sürülen şebekenin, Mersi’nin Tarsus ilçesinde kurdukları atölyelerde şasi numarası değiştirme işlemi yaptığı belirlendi. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Adana merkezli Şanlıurfa, Mardin, Konya, Hatay ve Mersinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda M.A.’nın da aralarında bulunduğu 5’i kadın, 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şasi numaraları değiştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olan 71 otomobil ele geçirildi.

ÇETE ELEMANLARINA ENFLASYON ZAMMI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 12’si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında çete lideri M.A.’nın da bulunduğu 12 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, “M.A. para karşılığında araçları üzerimize yapmak için vekaletlerimizi alıyordu. Önceden bunun için kişi başı 300 lira verirken son dönemde enflasyon arttığı için ödemeyi 1000 liraya çıkarmıştı” dediği belirtildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)