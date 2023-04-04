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3 Nisan 2023
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Enflasyon Erdoğan’ın elinde!

Alaturka Online
Alaturka Online

İKTİDAR “Çin modeli” dedi, “Yeni Ekonomi Modeli” dedi, “Nas ortada” dedi. Ekonomi trenini raydan çıkardı. Faiz yüzünden arttığını söyledikleri enflasyonu, faizi düşürmelerine rağmen düşüremediler!.. Milyonlar yüksek enflasyon altında inim inim inliyor. Halk perişan. Vatandaş TÜİK’in dün açıkladığı % 50’lik enflasyona inanmıyor. Çünkü çarşı-pazar yanıyor. Gerçek enflasyon en az % 112. Alım gücü yerlerde. Enflasyonun % 100’ün üzerinde arttığının en çarpıcı örneğini Erdoğan’ın dağıttığı harçlıklar gösteriyor. Harçlıkları 100’den 200’e çıkardı.

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