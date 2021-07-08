Enflasyon kalıcı hale gelirse yıkıcı olur

Dünyada 46 ülkede 5.09 milyar Euro’ya ulaşan konsolide cirosu, 9 ülkede 26 tesisteki üretimle global bir dev haline gelen Arçelik 2021 yılında toplam yüzde 30’luk bir büyüme planlıyor. Şirketin hedeflerini bir basın toplantısında açıklayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, pandeminin tüketici davranışlarında büyük değişimler yarattığını ve önümüzdeki dönemde büyümenin büyük kısmını Asya ülkelerindeki orta sınıftan ve gelişmiş ülkelerden beklediklerini anlattı.

ENFLASYON TECRÜBESİ

Bulgurlu enflasyonun tüm dünya için bir sorun olduğunu, normalleşme ve emtia fiyatlarında 4. çeyrekte bekledikleri durulma ile enflasyonun 2022’de kontrol altına alınacağını öngördüklerini açıkladı ve şöyle devam etti: “Türkiye olarak enflasyon döngüsünden daha önce geçtik, tecrübemiz sabit. Bu süreçte bu tecrübe rekabette bizi öne geçirecektir. Biz enflasyonda normalleşme ile kontrol sağlanacağını düşünüyoruz. Eğer enflasyon kalıcı olursa bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olur.”

TÜRKİYE’NİN PAYI %25

Arçelik’in cirosunda Türkiye’nin payı yüzde 30’larda. Whirlpool ve Hitachi satın almaları sonrası Türkiye’nin payının yüzde 25’e geleceğini belirten Bulgurlu, “Pandemi şartlarında Hitachi’yi Japonya’ya neredeyse hiç gitmeden aldık. Whirlpool’un üretim tesisi için aynı süreçte ABD ile iletişimi sürdürdük ve iki satın almayı aynı dönemde tamamladık” dedi.

Hitachi ile tarihinin en büyük satın almasını gerçekleştiren Arçelik’in şirketin yüzde 60 hissesini alarak kurduğu ortak girişim şirketi, 1 Temmuz’da Arçelik çatısı altında konsolide oldu. Bulgurlu, bu yatırımın toplam ciroya yıllık 1 milyar dolar katkı vereceğini söyledi.

Pandemi ile tüketicilerin yüzde 87’sinin ürün satın aldığı şirketin çevreyi gözetmesini beklediğini anlatan Arçelik CEO’su Bulgurlu, “Karbon nötr bir şirket olarak sürdürülebilirliği çok önemsiyor, gelecekte kazananların bugünün sürdürülebilirlik liderleri olacağını düşünüyoruz” dedi. Arçelik 350 milyon Euro’luk yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi. Şirketin 5 yıllık Euro fonlamasını Türkiye’nin benzer vadeli borçlanmasına göre 110 baz puan aşağıda tamamladığını ve ihraca 4.5 kat talep geldiğini söyleyen Bulgurlu bu kaynağın çevresel projelere aktarılacağını belirtti.

RAKİBE KOMŞU OLDU Arçelik, Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi tesislerini 78.3 milyon Euro’ya satın aldı. Bulgurlu, Manisa’da Vestel’e komşu olmaları ile ilgili bir soruya, “Rekabet iyidir, güçlendirir. İyi komşuluk yapacağız” yanıtını verdi.

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