‘Enflasyon kontrolden çıktı, halk eziliyor’ diyen emekçiler iktidardan düzenleme istedi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğündeki kamu emekçileri, bugün Ankara’da eylem düzenledi. Kamu emekçileri, “Ülkemizde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitleleri zamlar altında ezilerek geçim derdine düşmüştür” diyerek promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullara uygun olarak güncellenmesini istedi.

KESK Ankara şubeler platformu, “Bankalar kazanırken emekçiler kaybediyor, promosyonlar yenilensin” diyerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“ENFLASYON KONTROLDEN ÇIKTI, HALK EZİLİYOR”

“Ülkemizde son aylarda enflasyon tamamen kontrolden çıkmış, emekçiler başta olmak üzere geniş halk kitleleri zamlar altında ezilerek geçim derdine düşmüştür.

Yıl başından bu yana Türk lirasında yaşanan aşırı değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle, daha önce imzalanan ve halen yürürlükte olan banka promosyon sözleşmeleri nedeniyle kamu emekçileri mağdur edilmiştir.

Banka promosyon sözleşmeleri hazırlanırken 2007/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi esas alınmaktadır. İlgili Genelge 2008 ve 2010 yıllarında emekçilerin lehine çeşitli düzenlemeler ile revize edilmiştir.

Enflasyonun yüzde 20’nin altında olduğu ve çalışanların bu enflasyona göre maaş ve ücret zammı aldığı dönemde imzalanan sözleşmeler, resmi enflasyonun yüzde 80’leri aştığı ve çalışanların maaşlarının enflasyon farkı nedeniyle arttığı dönemde anlamını yitirmiştir.

“EMEKÇİLER HAK KAYBINA VE EŞİTSİZ BİR UYGULAMAYA MARUZ KALDI”

Haziran 2021 öncesi bir çok ilde 3 ile 5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleri ile emekçilerin eline 3 bin TL ile 5 bin TL arası ek bir gelir geçmişti. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25 ile 30 bin TL’ye kadar çıkmaktadır.

Özellikle 2021 yılı ve öncesinde 3 ile 5 yıllık promosyon sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan emekçiler hak kaybına ve eşitsiz bir uygulamaya maruz kalmışlardır.

2021 yılı ve öncesi döneme ait anlaşmaların kamu emekçilerine aylık katkısı 110 -140 TL aralığında olurken, bugün imzalanan anlaşmaların aylık karşılığı 400-500 tl aralığında gerçekleşmektedir.

Kamu emekçilerinin artan enflasyon karşısında TIS maaş zam oranını revize etmeyen iktidar ve kamu kurumları promosyon ödemelerinin güncellenmesi konusunda ise emekten yana değil sermayeden yana tavır almaktadır.

“PROMOSYON SÖZLEŞMESİ GÜNCELLENMELİ”

İktidarın benimsediği sermayeye dost, emekçiye düşman ekonomi politikaları sonucunda bankaların kârlılık oranları artarak devam etmektedir.

Kamu emekçilerin bankalardan aldığı promosyon gelirleri reel olarak azalırken 2021 yılı 6. ayı ile 2022 yılı 6. ayı arasında özel bankaların karı %450, kamu bankaların karı %831 artmıştı, Bir yandan milyonlarca ücretli çalışan açısından büyük ekonomik kayıplar söz konusuyken, diğer yandan bankaların bilançolarında dikkate değer kar artışının ortaya çıkması, promosyon sözleşmelerinin mevcut ekonomik koşullara uygun olarak güncellenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Hükümet bir kanun değişikliği ile 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın alınan her türlü mal ve hizmete sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar vermiştir.

Ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına uygulama örnekleri bulunurken, bu kararın benzerinin emekçiler lehine promosyon sözleşmeleri için de uygulanmasının önünde engel bulunmamaktadır.

Resmi verilere göre yıllık tüketici fiyat enflasyonunun %80 ve üretici fiyat enflasyonunun %145 olarak açıklandığı bir ortamda kamu emekçilerinin maaş, ek ödemelerindeki artışlar dikkate alınarak bankalar ile yapılan promosyon sözleşmeleri yeniden değerlendirilmelidir. Kamu emekçilerinin ekonomik kayıplarının giderilmesi için gerekli adımlar en kısa sürede atılmalıdır.

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