Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne?

Enflasyon oranı aydan aya artıyor, vatandaşın alım gücü azalıyor. Geçtiğimiz ay enflasyon oranı, TÜİK verilerine göre yüzde 3.51 arttı, yıllık bazda yüzde 21.31 oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’de tüketici enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25’i aşabileceğini belirtti. Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü açıklanacak.

Enflasyon oranları halkın alım gücünün belirlemesinin yanı sıra, milyonlarca memur ve emeklinin de alacağı zammı etkiliyor. Aralık ayı için enflasyon oranı önümüzdeki günlerde açıklanacak, böylece 2021 yılı enflasyonu belli olacak. Türk lirasındaki tarihi değer kaybıyla birlikte enflasyonun şu an bulunduğu yüzde 20 seviyesinden daha da yukarıları çıkması bekleniyor.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 3 Ocak 2021 Pazartesi günü duyurulacak. Saat 10:00’da verilerin açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Moody’s müşterilerine ilettiği 8 Aralık tarihli notta, “Kasım’da yüzde 21.3 olan tüketici fiyatları enflasyonunun gelecek aylarda yüzde 25 seviyelerine, hatta üzerine çıkmasını bekliyoruz” dedi. Kurum, 2022 sonundu ise enflasyonun yüzde 17-18 seviyesinde olacağı tahmininde bulundu.

Moody’s ayrıca, TL’deki değer kaybının dolarizasyonu artırdığını; ancak şimdiye kadar “mevduatların çekilmesine dair bir işaret olmayan bankacılık sistemine güvenin güçlü kalmaya devam ettiğini” söyledi.

YÜZDE 11 BÜYÜME TAHMİNİ

Moody’s bu yıl için yüzde 11 olarak tahmin ettiği reel GSYH büyüme oranının 2022’de yüzde 4’e yavaşlamasını beklediğini belirtirken; kalıcı yüksek enflasyonun ekonomik büyümeye zarar verebileceğini söyledi.

TCMB’nin bir sonraki para politikası toplantısı 16 Aralık’ta yapılacak.