Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı enflasyon oranı…

Enflasyon oranı her ay artmaya devam ediyor vatandaşın cebindeki paranın alım gücü azalıyor. Geçtiğimiz ay TÜİK verilerine göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,89’a yükselmişti. Kasım ayı enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü açıklanması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaşın gözü emekli zammını, kira artış oranını etkileyen enflasyon oranlarına çevrildi. TCMB, ekimde yıllık yüzde 19.89’a çıkan enflasyona en belirgin katkının enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini açıkladı. Lokanta ve otel fiyatlarındaki yükselişin de yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam ettiği belirtildi.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon oranı 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Açıklama her ay saat 10:00’da yapılıyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Merkez Bankası (TCMB) ekim ayında aylık yüzde 2.39 artışla yıllık yüzde 19.89’a yükselen enflasyon verileri sonrası Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunu yayımladı.

Öne çıkan bazı açıklamalar şöyle:

• Yıllık enflasyon gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydederken, bu artışa en belirgin katkı enerji ve tütün ürünlerinden geldi.

• Ekim ayında petrol, propan, bütan, kömür gibi enerji fiyatları dolar bazında kayda değer bir oranda yükselirken, Türk Lirası’ndaki görünüm ile birlikte yurt içi enerji kalemlerinde yüksek fiyat artışları kaydedildi.

• Tütün ürünlerindeki fiyat artışının tüketici enflasyonuna etkisi 0.3 puan civarında oldu.

• Lokanta ve otel grubu fiyatlarındaki yükseliş eğilimi hizmet yıllık enflasyonunu olumsuz yönde etkilemeye devam etti.

• Gıda yıllık enflasyonundaki gerilemede ise taze meyve fiyatlarındaki düzeltme hareketinin etkisi hissedildi.

• Emtia fiyatları ekim ayında enerji, metal ve tarımsal ürünler öncülüğünde olumsuz bir seyir izlemiş ve dış fiyat baskıları belirginleşti.

• Artan tedarik sıkıntıları ile birlikte üretici fiyatları enerji ve ara malı sektöründe belirgin olmak üzere alt gruplar genelinde yükseldi.

• B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonları sınırlı bir oranda gerilerken, göstergelerin yakın dönem eğilimlerinde ekim ayında da yavaşlama kaydedilmekle birlikte yüksek seviyeler korundu. (REUTERS)

ENFLASYON EKİM AYINDAN ARTTI

Enflasyonda yükseliş ekim ayında da devam etti. Eylülde yüzde 19,58 olan enflasyon, ekimde yüzde 19,89’a yükseldi. Bu oran, Ocak 2019’da kaydedilen yüzde 20,35’lik oran sonrasındaki 33 ayın en yüksek seviyesi oldu.

TÜİK verilerine göre, TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

GIDA ENFLASYONU YÜZDE 27,41

Yıllık en düşük artış yüzde 5,29 ile haberleşme grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,88 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 8,08 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 13,12 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası oldu.

EKİMDE EN FAZLA ARTIŞ GİYİM VE AYAKKABIDA

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ekim ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,17 ile eğitim, yüzde 0,51 ile eğlence ve kültür ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2021 yılı Ekim ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 7,56 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,97 ile alkollü içecekler ve tütün ve yüzde 2,43 ile ulaştırma oldu.