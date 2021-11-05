Enflasyon rakamları tartışma konusu: Makas neden bu kadar açık?





Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ekim ayına ilişkin rakamları tartışma yarattı. TÜİK şöyle diyor: Yıllık enflasyon yüzde 19,58’den yüzde 19,89’a yükseldi. Vatandaşın hissettiği ise çok daha başka. TÜİK’in rakamlarına ilk tepkilerden biri, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’tan gelmişti. Öztrak, Enflasyon Araştırma Grubu’nun verilerini açıkladı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre; 12 aylık enflasyon yüzde 49,87 oranında. Peki rakamlar arasındaki makas neden bu kadar açık? Enflasyon Araştırma Grubu Yönetici Üyesi Veysel Ulusoy, Sözcü Web TV'de Yaşar Özer'in sorularını yanıtladı. #enflasyon #enflasyonrakamları #TÜİK #Türkiyeekonomisi