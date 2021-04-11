Enflasyon ve işsizlik çifte tehdit yaratıyor

Coronavirüs salgınıyla birlikte binlerce iş yerinin faaliyetlerini durdurması sonrasında artan işsizlik tüm ülkelerin kanayan yarısı. Ancak Türkiye’de halkın ana gündemi sadece işsizlik değil, hayat pahalılığı da geçim derdini iyiden iyiye zorlaştırıyor. Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından geliştirilen, işsizlik oranıyla enflasyon oranının toplanmasından oluşan bir gösterge olarak ortaya konulan sefalet endeksi de artan sefaleti gözler önüne seriyor. İşsizliğin yükselmesiyle geliri olmayanların sayısı artarken, enflasyonun yükselmesi de yaşamın pahalandığını gösteriyor.

40 ÜLKEYİ İNCELEDİ

East Capital Gelişmekte Olan ve Öncü Piyasalar Yatırım Danışmanı Emre Akçakmak, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Bloomberg verilerine dayandırarak gelişmekte olan (emerging) ve sınır (frontier) piyasalar kategorisine giren 40 ülkenin sefalet endeksindeki yerini hesapladı. En son açıklanan işsizlik ve enflasyon verilerinin toplamıyla oluşturulan endekste Türkiye 29.3 puan ile Arjantin (51.7), Nijerya (50.6) ve Güney Afrika’nın (35.4) ardından dördüncü sıraya yerleşti. Endeks çoğu ülke için işsizliğin artan fiyatlara göre daha büyük bir tehdit oluşturduğunu da ortaya koydu.

LİSTENİN SONUNDA BAHREYN VAR

40 ülkenin yer aldığı endeksin son sıralarında Bahreyn, Tayland, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman yer alıyor. Bahreyn, eksi %3 enflasyon ve %4.1 işsizlik oranı ile sefalet endeksinde puanı en düşük ülke olurken, Tayland’da enflasyon eksi % 0.1, işsizlik ise yüzde 1.9 oranında seyrediyor.

ENFLASYONDA 3. SIRADAYIZ

2018’den bu yana ağır bir kriz yaşayan Arjantin % 41 enflasyon ve % 11 işsizlik oranı ile sefalet endeksinde birinci sırada. Dünyanın sayılı petrol üreticilerinden biri olmasına rağmen az gelişmişliği ile göze çarpan Batı Afrika ülkesi Nijerya ise % 17.3 enflasyon ve % 33.3 olan işsizlik oranı ile ikinci sırada. Afrika’nın en zengin ülkesi Güney Afrika % 2.9 enflasyon oranına karşın % 32.5’e ulaşan yüksek işsizlik oranı ile üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye ise mart itibarıyla % 16.2’ye çıkan enflasyon ve 2020 sonu itibarıyla % 13.2 olan işsizlik oranı ile dördüncü sırada yer aldı.