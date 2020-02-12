Enflasyonu düşürecekler

Enflasyon sepetinde yapılan güncelleme, enflasyon oranında da yüzde 3.34 seviyesinde etki yaratacak. CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yaptığı güncelleme kağıt üzerinde enflasyonu aşağı çekmeye yönelik” dedi. Toprak, mal ve hizmetlerde TÜİK’in yaptığı son güncellemelerin enflasyona nasıl etki edeceğini hesapladı

Toprak, “TÜİK enflasyon sepetini güncelledi ve açıklanan yeni ağırlıklar, en çok tüketilen ve fiyat artışları vatandaşı en çok etkileyen grupların enflasyona etkisinin azaltılması yönünde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

GIDANIN AĞIRLIĞI KÜÇÜLDÜ

Enflasyon sepetinde gıda grubunun yüzde 23.29 olan ağırlığının, yüzde 22.77’ye düşürüldüğüne dikkat çeken CHP’li Toprak şunları söyledi: “Bu durum, gıda enflasyonundaki artışın enflasyonu 0.52 puan daha az etkileyeceği anlamına geliyor. Benzin, otoyol, köprü ücretleri gibi ulaştırma grubunun yüzde 16.78 olan ağırlığı, yüzde 15.62’ye çekildi. Böylelikle ulaştırma grubu, enflasyonu 1.16 puan daha az etkileyecek.”

Elektrik, konut, doğalgaz ve kira gibi konut grubunun ise yüzde 15.16 olan sepet ağırlığının yüzde 14.34’e çekildiğini belirten Toprak, “Bu da konut enflasyonundaki artışın, 0.82 puan daha az etkileyeceği anlamı taşıyor. Giyim ve ayakkabı grubu enflasyon üzerinde 0.28, ev eşyası grubu ise enflasyon üzerinde 0.56 puan daha az etkili olacak. Kâğıt üzerinde enflasyon aşağı indikçe, halkın enflasyonu ile iktidarın enflasyonu arasındaki makas açılıyor. Vatandaşın alım gücü düşüyor”değerlendirmesini yaptı.