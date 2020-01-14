Engel tanımadı, hayata dört elle tutundu!

TÜRKİYE KONUŞMA ENGELLİ ÜMMÜ GÜLSÜM'Ü KATILDIĞI BİR YARIŞMA PROGRAMIYLA TANIDI… BAŞARISI, AZMİ VE GÜLER YÜZÜYLE GÖNÜLLERİ FETHEDEN ÜMMÜ GÜLSÜM'Ü DÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA GÖRÜNTÜLÜ OLARAK ARADI. AİLESİYLE BİRLİKTE ANKARA'YA DAVET ETTİ.
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