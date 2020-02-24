Engelli bebeğin ambulans yolunu yine kapattılar!

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İKİ AY ÖNCE EKRANLARINIZA GETİRMİŞTİK…ENGELLİ MUHAMMED'İN AMBULANS YOLU KOMŞULARIN ŞİKAYETİ ÜZERİNE KAPATILMIŞTI…AİLE SHOW HABER ARACILIĞIYLA SESİNİ DUYURUNCA YOL TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI…ANCAK DÜN SABAH O YOL TEKRAR KAPATILDI… "ÇOCUĞUMUZA BİR ŞEY OLSA HESABINI KİM VERECEK" DİYEN AİLE İSYANDA… İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Engelli bebeğin ambulans yolunu yine kapattılar!