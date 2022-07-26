Engelli komşuya engel olan asansör yıkıldı; mahalleli halay çekti

İstanbul Büyükçekmece’de 7 katlı binanın en üst katında oturan Güven Yıldız, evine ulaşabilmek için binanın dışından asansör yaptırmıştı. Fakat asansör engelli rampasını kapattığı için giriş kattaki engelli komşusu Müjdat Acıman’ı mağdur etmiş, Acıman Almanya’ya dönmek zorunda kalmıştı. O asansörün belediye tarafından yıkıldığını gören mahalleli evin önünde toplanıp mutluluktan halay çekti.

Güven Yıldız, Kumburgaz Yenimahalle’de genellikle yazlıkçıların ikamet ettiği bölgede satın aldığı 7 katlı binanın en üst katındaki evi için Aralık 2021’de binanın dışından asansör yaptırdı.

Mayıs ayı itibariyle yazlıklarına geri dönen diğer bina sakinleri apartmanın girişine dışarıdan yapılan asansörü görünce duruma tepki gösterdi.

ASANSÖR 4 DEFA MÜHÜRLENDİ

Binanın giriş katında oturan ve sadece yaz aylarında Almanya’dan tatil için Türkiye’ye gelen engelli Müjdat Acıman yapılan asansörün engelli rampasını kapattığından evine giremeyerek mağdur oldu. Acıman, bu nedenle Almanya’ya dönmek zorunda kaldı.

Bina sakinleri, yapılan asansörün kaçak olduğunu belediye tarafından 4 defa mühürlenen encümen kararı ile yakılması kararı alınan fakat bir türlü yıkılmayan o asansör, dün belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

ALMANYA’DAN GERİ GELİYORUM DEDİ

Engelli Müjdat Acıman’ın annesi 76 yaşındaki Mahide Acıman yıkımın ardından şunları söyledi:

32 yıldır bu evdeyiz. Normalde Almanya’da yaşıyoruz. Ama buraya da çok geliyoruz. Burası çok çirkin bir yerken biz burayı oğlumuz için tamir edip güzelleştirdik. Oğlumuza yol açtık. Biz burada yokken en üst kattaki komşumuz bu asansörü yaptırmış. Gelip gördüğümüzde şok olduk.

Oğlum bu yüzden içeri giremedi. Mahalledeki arkadaşların yardımıyla zor da olsa onu içeri sokmaya çalıştık. Sonra oğlum baktı ki olmayacak ‘anne ben Almanya’ya dönüyorum’ dedi.

Ağlaya ağlaya 1 buçuk ay önce gönderdik. Bugün ise belediye tarafından burası yıkılacak. Desteği olan herkese çok teşekkür ederim. Oğluma dün telefonda asansörün yıkılacağını söyledim. Mutluluktan havalara uçtu. ‘Eylül’de geliyorum’ dedi.

BEN DEVLETİM, BANA KİMSE KARIŞAMAZ

83 yaşındaki baba Doğan Acıman ise Burayı borç parayla oğlum rahat etsin diye yaptırdım. Bu yıl hayatımızı kararttılar. Adam, ‘ben devletim, bana kimse karışamaz’ diyor. Burada bina yapılırken bu şekilde asansör yapılamayacağı belgesinde var. Ama adam asla dinlemiyor. ‘Burayı yıkamazsınız da’ dedi. Biz oğlumuz için her şeyimizi feda ettik. Emekli olduk. Bu adam yüzünden emekliliğimizi bile yaşayamıyoruz. İçimiz kan ağladı ama inşallah bundan sonra yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MAHALLEDE MUTLULUKTAN HALAY ÇEKİLDİ

Sadece ailenin değil, komşular da karara mutlu oldu. Asansörün yıkıldığını görenler evin önünde toplanıp halay çekerek kararı kutladı.

Yıldız’a, İmar Kanununun 32’nci ve 42’nci maddesi kapsamında gereken yaptırımlar uygulandı. Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi tarafından suç duyurusunda da bulunuldu. (DHA)

İlginizi Çekebilir Beykoz’da yıkım gerginliği