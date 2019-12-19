Bazı engellere sahip vatandaşların günümüzde hayatlarını kolaylaştırabilmesi için devlet tarafından sağlanan bazı özel yardımlar bulunmaktadır. Hem engelli vatandaşların hem de engelli yakınları olan kişilerin, yardımlardan yararlanabilmesi için bazı şartları sağlayabilmesi gerekmektedir. Bu şartların en önemlisi de engelli raporunun alınmasıdır. Bu durumda kişilerin en merak ettiği sorulardan biri de “Engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır?” İşte sosyal yardımlardan ve sağlanan olanaklardan yararlanabilmek için gerekli engelli sağlık raporu ile ilgili ayrıntılar…

ENGELLİ SAĞLIK RAPORU NEDİR?



Engelli sağlık raporu hal arasında bilinen adıyla engelli raporu, engelli vatandaşların ve ailelerinin sahip olduğu ve devletin sağlamış olduğu çeşitli olanaklardan, haklardan faydalanabilmek için vatandaşlara verilen sağlık rapor türüdür. Verilen bu rapor ile birlikte engelli vatandaşlar ve yakınları, birçok sosyal ve ekonomik haklardan faydalanabilirler.

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?

Engelli raporu alabilmek için gereken ilk şart, devlet tarafından yetkilendirilmiş tam teşekkürlü hastanelere gitmek şarttır. Rapor alınabilmesi için gerekenler listesi dönem dönem değişiklik göstererek güncellenmektedir. Bu hastanelerin içinde engelli raporu düzenlemesi için sağlık kurulu birimleri bulunmaktadır. Engelli raporu almak için gerekli evraklar ve işlemler bu birimlerde gerçekleştirilir. Gerekli evraklarla birlikte engelli raporunun talep edilmesinin ardından burada istenen tüm testler yaptırılır. Ardından çıkan sonuçlar doktorların oluşturdukları heyete gönderilir. Heyet doktorları, engelli raporu hakkındaki kararını ilgili yönetmelik kapsamında verirler.

Eğer vatandaşın engellilik oranı %40’tan fazla ise kişi engelli sayılır. Engelli raporunun, şahsi olarak yapılan başvurular için 2 adet, bir kurum vasıtasıyla yapılan başvurular için 3 adet kopyası verilir.

Bunun dışında engelli raporu için yapılan başvuruların bizzat yapılması gerekmektedir. Ancak yapılan son değişikliklerin ardından rapor almak isteyen ancak engelli yüksek vatandaşlar için doktorlar tarafından evlerinde ziyaret edilerek rapor düzenlenmesi imkanı tanınmıştır.

Engelli raporu için istenen evraklar ise;



-2 adet vesikalık fotoğraf (Ancak bazı hastaneler daha fazla fotoğraf isteyebilir. Bu açıdan başvuru esnasında 2’den fazla fotoğraf bulundurulması işlemlerin daha hızlı ilerlemesi için önem taşır.)

-Engelli raporu başvuru dilekçesi (Bu dilekçeler hastanelerde mevcuttur.)

-Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

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