Türkiye’de yaşayan ve çalışma hayatında yer alan engelli vatandaşlar için, çalıştıkları kurumda vergi dairelerine bildirmeleri durumunda diğer vatandaşlara göre daha erken emekli olabilme imkânı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra eğer kendi adlarına şirket tarafından ödenmekte olan vergide de indirim uygulanmaktadır. Doğuştan ya da sonradan geçirdikleri bir takım kazalardan kaynaklı yaşadıkları engelden dolayı çeşitli zorluklarla karşılaşan kişiler için, hayatlarını biraz kolaylaştırmak ve rahat bir yaşam sürebilmelerini sağlamak adına yapılan bu uygulamalar sayesinde, engelli vatandaşlar için pozitif bir ayrımcılık uygulanmaktadır. Burada en çok merak elden konulardan biri ise bu vergi indiriminin miktarı ve oranlarıdır. Özellikle son dönemlerde internet arama motorlarında sık sık karılaştığımız engelli vergi indirimi binlerce kişi için büyük önem arz etmektedir. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın belirlediği rakamlara göre engelli vergi indirimi oranları kaçtır? Engelli vergi indirimi ne kadar? 2019 yılında güncellenen rakamlar sonucu vergi indirim tutarları ne kadar olmuştur? İşte bu soruların cevabını merak eden vatandaşlar için hazırladığımız haberimizin detayları…

ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİ NE KADAR?



Çalışan engelli vatandaşların diğer vatandaşlara nazaran daha erken emekli olabilmeleri ve vergilerde yapılan indirimler gibi ayrıcalıkları bulunmaktadır. Bu doğrultuda 31.12.2018 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre engelli vergi indirim tutarları 2019 yılı şu şekilde güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) engelli çalışanlar için yapmış olduğu indirim oranları

– 1. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 200 TL,

– 2. derece engel haline ilişkin indirim tutarı 120 TL

– 3. derece engel haline ilişkin indirim tutarları ise 50 TL artmış oldu.

Buna göre 2019 Engelli Vergi İndirim Oran ve Tutarları

– 1. Derece Engelliler için (%80 ve üzeri engelliler): 1200 TL

– 2. derece engelli indirim tutarı (%60 ile %79): 650-TL

– 3. derece engelli indirim tutarı (40 ile %59): 290-TL vergi indirimi alıyorlar.

İLGİLİ HABER Engelli sağlık kurulu raporu nasıl alınır?