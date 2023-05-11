Engelliler Haftası en anlamlı sözler ve mesajları… Dünya Engelliler Haftası farkındalık yaratıyor

Engelliler Haftası, her yıl Mayıs ayının ilk haftasında kutlanarak engelli bireylerin hakları, ihtiyaçları ve engellerinin aşılması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Engelli bireylerin toplumda tam olarak yer almaları için gereken desteği sağlamak, engellerin aşılması için çalışmalar yapmak ve engelli bireylerin haklarının korunması için farkındalık yaratmak, Engelliler Haftası’nın temel amacı.

Engelliler Haftası’nın önemi her geçen yıl artarken, bu haftada yapılan etkinlikler ve farkındalık çalışmaları da artıyor. Engelliler Haftası boyunca, engelli bireylerin yaşadığı sorunlar, engellerin aşılması için yapılan çalışmalar ve engelli bireylerin topluma tam olarak katılabilmesi için gereken desteğin sağlanması konuları hakkında birçok etkinlik düzenleniyor.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI VE SÖZLERİ

– Sadece bir hafta hatırlanmak istemiyoruz. Biz her gün ilgi istiyoruz.

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.

Engelliler Haftası Sloganları

– Engelli birey olmak bir suç değildir.

– Yalnızca bir gün değil her zaman yanınızdayız.

– Engelli birey olmak hayatı yaşamak için engel değildir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçamızdır, ne olur onlara sahip çıkalım.

– Ne olacak deme. Bir tedbir binlerce engeli önler.

– Engeller hayatın akışını yakalamaya engel değildir.

– Engelli bireye olanak sağlanırsa topluma her birey kadar faydalı olabilir.

– Engelli bireyler de toplumun bir parçasıdır. Yarınların bizlere ne getireceğini bilemeyiz.

– Engelli birey olmak, hayatı yaşamaya engel değildir.

– Engelli bireyi eğitimsiz, ilgisiz, sevgisiz ve işsiz bırakmayın.

– Engelli bireyler sadaka değil, ilgi, iş ve haklarını istemektedir.

– Engeller engelli bireyler için aşılması gereken araçlardır.

– Lütfen biraz duygudaşlık (empati) yapalım.

– Biz özürlü değil engelli bir bireyiz.

DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır. Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.