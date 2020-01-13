ENGELLİ RAMPASI OLMASINA RAĞMEN TEKERLEKLİ SANDALYESİ İLE OTOBÜSE ALINMADI.
NEDENİNİ SORDUĞUNDA İSE SKANDAL BİR YANITLA KARŞILAŞTI. "ENGELLİLERİ OTOBÜSE ALMAMIZ YASAKLANDI" DİYEN O ŞOFÖRE ENGELLİ YOLCU DERS GİBİ BİR TEPKİ VERDİ Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV Engelliyi otobüse almayınca