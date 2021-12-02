CHP Grup Başkanvekili Engin Altay TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Engin Altay Hazine ve Maliye Bbakanlığı'na atanan Nureddin Nebati'nin geçmişinin hatırlatılması üzerine "FETÖ'nün bedeni dışarıda, fikri iktidarda!" yorumunu yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #enginaltay #nureddinnebati #fethullahgülen #tbmm #chp #meclistv #haber #siyaset #politika #ekonomi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Engin Alltay’dan çok sert Nureddin Nebati tepkisi! “FETÖ’nün bedeni dışarıda, fikri iktidarda!”