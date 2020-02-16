Engin Altan Düzyatan ara vereceğini açıkladı

Oyuncu Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ve arkadaşları ile birlikte önceki akşam Yeniköy’deki bir mekan çıkışında görüntülendi. 14 Şubat Sevgililer Günü’nde eşi ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir akşam geçiren Düzyatan, çıkışta muhabirlerle sohbet etti.

Bir yıl boyunca Hindistan, Filipinler, Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde plastik atıklara dikkat çekmek için belgesel çeken Düzyatan, bu projesine bir süre ara verecek. Oyuncu, “Birçok ülkede plastik atıkları topladım. Şimdi belgesele ara vereceğim. Biraz kendime vakit ayıracağım” diye konuştu.