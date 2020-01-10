Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar’ın Finlandiya keyfi

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Finlandiya’nın Lapland bölgesine gitti ve kızaklarla geziye çıktı. Geziyi sosyal medya hesabından paylaşan Neslişah Alkoçlar, kızakları çeken Sleddogs köpekleri ile ilgili bilgi verdi.

‘FAYTONLAR YASAKLANSIN’

Köpeklerin uzun tüylü olduğunu ve sadece soğuk bölgelerde yaşadığını anlatan Alkoçlar, köpeklerin köleleştirilmediğini, kızak çektiklerini, ihtiyaç halinde dağlarda arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını savundu. Ehlileştirilmelerinin imkansız olduğunu söyleyen Alkoçlar, “Sırtlarında ekstra bir yük yok. İçgüdüleri gereği ne ise onu toplu halde yapıyorlar. Bu köpekler ve kızakları burada bir kültürel miras kabul ediliyor. Alaska kurdu, Sibirya kurdu, Samoyed, Eskimo köpekleri ve Laika gibi cinsler iste bu Sleddogs denilen kabilenin üyeleri. Diyeceğim o ki hayvanseverlik üzerine gösterilen her duyarlılığın koşulsuz destekçisi olmamla birlikte, bazı hayvanların kendi doğası gereği yaşadıkları şeylere gösterilen tepkiyi ise bilgi eksikliği olarak görüyorum. Sanırım hayvan duyarlılığın sadece bizim ülke insanına has olduğunu düşünmek saçma olacaktır. Kaldı ki keşke öyle olsa da hayvanlara eziyet verilen cezanın en yükseği kanunumuz olsa, faytonlar yasaklansa, ölüm ve tecavüz ile sonuçlanan vakalardaki tacizciler ömür boyu toplumdan men edilse. Ama son olarak şunu söylemekte fayda var linçte taciz gibi hiçbir toplumun hiçbir canlısına yakışmıyor… Bilgiyle ve sevgiyle kalın” dedi.